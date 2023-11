“Ingerim l’equivalent a una targeta de crèdit en plàstic a la setmana”

Jordi Pigem és filòsof i escriptor. Parlem amb ell sobre ecologia, sostenibilitat, microplàstics i edició conscient. Aquest any ha publicat “Tècnica i totalitarisme” (Fragmenta Editorial), el seu darrer llibre, on critica l’efecte pervers de la digitalització en les relacions humanes. L’entrevistem en el marc de la seva participació de l’EcoBookLab 2023, organitzat per Pol·len Edicions.

Gravació i muntatge: Pere Elías