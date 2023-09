Susana Toboso és investigadora de la Universitat Erasmus de Rotterdam i de la TUDelft. Ens trobem amb ella a l’ICTA per parlar de justícia climàtica i dels projectes que ha dut a terme en l’àmbit local, mentre hi treballava també com a investigadora, on va liderar projectes de reaprofitament dels recursos naturals en zones urbanes molt densament poblades.