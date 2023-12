Jaume Enciso és ambientòleg i coordinador del llibre Alerta greenwashing. El ecoblanqueo en España. Amb ell parlem de la manca de mesures que hi ha a la Unió Europea per evitar la rentada d’imatge verda de les empreses i la indefensió en la qual es troben els ciutadans i ciutadanes. En Jordi Panyella, editor del llibre, ens explica per què van apostar per la seva publicació i quines tècniques de greenwashing hi ha dins la indústria editorial.

Gravació i muntatge: Pere Elías