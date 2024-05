Com parlar de crisi climàtica des de la barra del bar

Les creadores de Climabar desprenen un magnetisme especial des de la primera paraula que creuo amb elles durant l’entrevista. Parlem amb elles a Madrid, on tenen la seva base i des d’on es mouen per tot arreu per divulgar amb un accent fresc i transgressor la crisi climàtica que afecta el planeta. Són Carmen Huidobro i Belén Hinojar, dues amigues que van decidir ajuntar esforços per crear una marca que està tenint un èxit sense precedents. Des del seu perfil d’Instagram han aconseguit aplegar a més de vuitanta mil seguidors i seguidores que se senten interpel·lats amb una forma d’explicar el que passa al món que poc s’havia vist fins ara.

Huidobro, ambientòloga i comunicadora, i Hinojar, experta en comunicació digital, utilitzen les escenes quotidianes –bona part dels vídeos els graven a la barra d’un bar amb una cervesa a la mà, d’aquí el nom– i un llenguatge col·loquial i molt generacional –entre millennial i la generació Z– per posar sobre la taula els conflictes relacionats amb el medi ambient en l'àmbit mundial. Tant és el seu èxit que, recentment, van guanyar el Premi Ídolo a la Categoria Sostenibilitat.

Aquest any, a més, han publicat Manual para dar la turra sobre la crisis climática (Ediciones B), un llibre il·lustrat en el qual parlen des de com convèncer un familiar negacionista al sopar de Nadal fins a aprofundir sobre conceptes cabdals com l’ecoansietat o la tendència a culpabilitzar la ciutadania del terrabastall climàtic d’avui, entre molts altres. Ho fan de forma clara i concisa. I, sobretot, sense embuts, possiblement el seu segell personal que més les diferencia de la resta. «Si t'interessen els toros i el pernil, hauries d'actuar igual que un militant ecologista. Perquè, si no, acabaran sent tan cars que no els podràs comprar. A qui li agrada estar en una plaça de toros a 50 graus de temperatura? A tots aquests reaccionaris els convenceria argumentant que desapareixerien el seu oci i cultura, seria un missatge molt important», comença Belén.

«Si t'interessen els toros i el pernil, hauries d'actuar igual que un militant ecologista. Perquè, si no, acabaran sent tan cars que no els podràs comprar. A qui li agrada estar en una plaça de toros a 50 graus de temperatura?»

L'objectiu de totes dues és enderrocar els mites sobre la crisi climàtica, que sovint es veu com un tema mediambiental amb connotacions ideològiques. “La comunicació ambiental segueix ancorada en imatges d'arbres, icebergs i animals, la qual cosa no aconsegueix interessar a tots els públics afectats”, explica Carmen durant l’entrevista. “La crisi climàtica ha de ser comunicada com una cosa que afecta a tothom, posant exemples concrets i propers a la gent”.

Desinformació climàtica

Coincideixen en el fet que la desinformació climàtica és un problema seriós, i que és crucial que es parli d'aquest tema des de múltiples perfils. Belén explica que una anècdota sobre com la intervenció del Papa en temes ambientals va despertar la consciència de la seva àvia, subratllant la necessitat que figures influents de diversos sectors parlin sobre la crisi climàtica. «Tal com va passar en el cas de la meva àvia, hem d’intentar que li passi a tothom. Cal aprofitar el poder dels grans personatges públics per mobilitzar les masses».

«Si ve Bertín Osborne comencés a parlar de què no hi haurà glans pel canvi climàtic molta gent que no està ni mínimament interessada en el tema s'ho començaria a plantejar. Cal comptar amb tothom que creguem que pugui empatitzar amb els problemes més importants. Necessitem figures que moguin a sectors als quals els queda molt lluny tot això», indica la Carmen.

Carmen Huidobro y Belén Hinojar als Premios Ídolo / Cedida

Quan els pregunto si amb aquesta forma de comunicar no es desvaloritza el tema, Belén respon de forma contundent. «La gent no ha fet ni el "clic" més bàsic per adonar-se que la temperatura puja i la gent es mor a causa d’això. El nostre objectiu és que la gent en comenci a parlar, sigui amb l’excusa que sigui. Volem que se n’assabenti el màxim de gent possible. Estem davant la crisi més gran de la història de la humanitat, així que no tenim temps d’escollir de quina manera es parla».

Per a Carmen, l'essencial és «trobar el que més preocupa a una persona i vincular-ho amb la crisi climàtica, ja sigui la possibilitat de perdre destinacions turístiques com Formentera o l'augment de preus de productes quotidians a causa de la inflació i la crisi climàtica». «Sempre hi ha maneres de reduir la petjada de carboni i que la clau és motivar a la gent a actuar, sigui quin sigui el seu punt de partida».

«La gent no ha fet ni el "clic" més bàsic per adonar-se que la temperatura puja i la gent es mor a causa d’això. El nostre objectiu és que la gent en comenci a parlar, sigui amb l’excusa que sigui»

Pel que fa a com pot afectar a la intenció de tenir fills, em responen que, cada cop més, senten gent dir que «no en volen tenir perquè no ho passin malament. I, d’altres, perquè no els surten els comptes. Hi ha molts factors que influeixen en la decisió de no tenir fills, i la crisi climàtica n'és un. És una lluita de classes, sens dubte. Afecta més els qui menys han contribuït a crear aquesta crisi. Els més perjudicats són els més desvalguts, com sempre».

La crisi climàtica com una emergència social i econòmica

La crisi climàtica, expliquen, afecta desproporcionadament els més vulnerables, la qual cosa «acaba per convertir-la una qüestió de justícia social i econòmica». L'ecoansietat també és un tema recurrent al llibre, però totes dues coincideixen en el fet que cal abordar-lo i prendre'l amb perspectiva. Carmen subratlla la importància de «no atabalar-se, sinó de prendre mesures petites i consistents per reduir la petjada de carboni. Hem de promoure i empoderar-nos en la idea de ser activistes imperfectes, reconeixent que totes tenim incongruències i que el més important és fer el que es pugui».

Ara mateix es troben en un moment dolç. El seu èxit està sent aclaparador, i estan presents a bona part dels mitjans espanyols de forma gairebé recurrent. Fins i tot tenen una secció pròpia, anomenada On fire, a El Intermedio (LA SEXTA). Quan els pregunto per l’etapa necessària per passar a l’acció, Carmen i Belén creuen fermament que totes les accions per la crisi climàtica «són positives i necessàries».

Les influenciadores i comunicadores ambientals animen tothom a involucrar-se i a actuar d'alguna manera, ressaltant que, «tot i que el capitalisme i la lluita contra la crisi climàtica semblen incompatibles, el crucial és que es prenguin mesures urgents per mitigar l'escalfament global». La clau, conclouen, és «l'acció col·lectiva i la comunicació efectiva per assolir un futur més sostenible i just per a tothom».