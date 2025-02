Font: Butlletí del Pacte de la Moda Circular

Entrevista realitzada en el marc del Pacte per la Moda Circular de Catalunya. Un pacte al qual estan adherits empreses, entitats, organitzacions i administracions de la cadena de valor del tèxtil que es comprometen a treballar de forma col·laborativa per a assolir els objectius globals del Pacte i contribuir de forma significativa als objectius específics per a cada segment de la cadena de valor del tèxtil.

Elisenda Realp és coordinadora d’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica a la Diputació de Barcelona. Llicenciada en biologia, i amb màsters en cooperació internacional i en canvis globals ambientals. Prèviament, ha treballat a l’Agència de Residus de Catalunya, ha coordinat programes de cooperació internacional i ha exercit com a directora de salut ambiental a l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Per què és important que la societat enfronti la gestió del residu tèxtil?

En un moment en què cal emprendre mesures decisives per frenar l’impacte del canvi climàtic i avançar en l’economia circular, la correcta gestió del residu tèxtil és fonamental. I ho és, no només per la gran quantitat de residu tèxtil que generem i que en gran manera acaba als abocadors, sinó també pels grans impactes que es generen en la seva producció.

Per aportar algunes dades, la indústria tèxtil és responsable del 10% de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle. La utilització intensiva d'aigua és insostenible, per exemple produir uns texans suposa un consum d’entre 7.000 i 10.000 litres d'aigua. En només deu anys, a més, el consum de moda a Europa s’ha incrementat en un 63%. A Catalunya, cada persona consumeix anualment entre 21,5 i 26 kg de roba.

Segons les dades de què disposa l’Agència de Residus de Catalunya, al territori només es recull selectivament l’11% dels residus tèxtils que es generen. Aquesta baixa recollida selectiva suposa una pèrdua econòmica i d’oportunitats si tenim en compte l’alt potencial de reutilització del tèxtil. Per això és tan important que, com a societat, i especialment els productors del tèxtil afrontin aquest com un dels temes clau en la circularitat de la gestió de residus. Per la seva banda, els municipis han de donar compliment a l’obligatorietat de la recollida selectiva específica per al residu tèxtil aquest any 2025.

Quina és l’estratègia de la Diputació en l’àmbit de l’economia circular i, en especial en la gestió del tèxtil?

La Diputació de Barcelona dona suport tècnic als municipis de la demarcació de Barcelona amb l’objectiu d’implementar estratègies de prevenció, reutilització i recollida eficient dels residus per assolir els objectius normatius i avançar cap al residu zero, l'economia circular i el canvi d'hàbits de la ciutadania.

"Cal establir models de recollida eficients que facilitin la circularitat del residu tèxtil i que també garanteixin la inserció social."

En l’àmbit del tèxtil, és necessari desenvolupar estratègies de prevenció que permetin reduir el consum desmesurat de roba del model fast fashion, estratègies de reutilització per allargar el cicle de vida de les peces de tèxtil, així com nous models de recollida eficient i que garanteixin la inserció social.

Quines eines es posen a disposició dels municipis per part de la Diputació de Barcelona relacionades amb el tèxtil en l'àmbit de la prevenció, consum responsable o gestió del residu?

Dins del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona s’inclou el suport tècnic als ens locals. En el cas del residu tèxtil, oferim l’elaboració d’estudis de viabilitat tècnica i econòmica i la redacció de plecs tècnics per a la recollida del tèxtil, així com plans de prevenció de residus que inclouen actuacions per reduir la generació i fomentar la reutilització del tèxtil.

D’altra banda, es disposa d’un Servei d’Assessorament a les Deixalleries (ASDE) des del que es dona suport, entre d’altres, a la redacció dels plecs tècnics que incloguin també la recollida i la gestió del tèxtil i en el disseny d’espais per al foment de la reutilització i l’educació ambiental.

En l’àmbit de la formació, oferim cursos a les persones tècniques municipals. També oferim intercanvis tècnics i espais de generació de coneixement a través del Cercle de Comparació Intermunicipal de residus i neteja viària i de la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la sostenibilitat que compta amb el grup de treball de residus i economia circular.

Pel que fa a la sensibilització ambiental, participem de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i comptem amb una oferta de recursos a disposició dels ens locals.

Quin rol juguen les deixalleries en la gestió del tèxtil?

Actualment, la deixalleria ha deixat de ser un espai limitat a la recollida i transferència de residus per esdevenir un centre polivalent on oferir serveis de preparació per a la reutilització a través activitats d’intercanvi i donació d’objectes, així com accions educatives obertes a les escoles i grups. L’assessorament i suport a les deixalleries (ASDE) que fem des de la Diputació ha pres un paper clau acompanyant les deixalleries en aquesta transició que té com a base l’economia circular. Les noves exigències normatives sobre la recollida de determinats residus com l’oli i el tèxtil afavoreixen aquest canvi de paradigma.

A més, s’ofereixen serveis d’educació per a la prevenció, promovent un canvi en el model de consum. Un exemple d’aquesta pràctica és el taller Què en fem de la roba?, on es mostren els impactes de la producció del tèxtil i es desenvolupen activitats amb materials tèxtils de la deixalleria.

Quins són els principals canvis per als ens locals que provoca la nova legislació en l’àmbit del residu tèxtil?

Aquest gener ha entrat en vigor l’obligatorietat per part dels ens locals de recollir el residu tèxtil de manera separada. Això implicarà un increment important en els costos i esforços de gestió on els ajuntaments tindran un paper clau a través dels contractes de recollida selectiva del tèxtil i d’altres actuacions d’educació ambiental i d’informació a la ciutadania. La Guia per a la Contractació del Servei de Recollida i Gestió de Residus tèxtils elaborada per l’Agència de Residus de Catalunya, és un document que facilita la contractació d’aquest servei, un servei que per normativa està reservat com a mínim en un 50% del seu import d’adjudicació a empreses d’inserció i centres especials d’ocupació d’iniciativa social autoritzats per al tractament de residus.

D’altra banda, l’augment de la quantitat del tèxtil recuperat de manera selectiva, comportarà elevar el nombre de plantes especialitzades. En aquest sentit, serà important apostar pel triatge local del tèxtil recollit i potenciar la seva circularitat a través de la seva reutilització i el seu reciclatge amb la màxima proximitat possible.

Cal tenir en compte també, que en un mitjà termini, s’espera que la normativa concreti el Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) per als productors del residu tèxtil, en aplicació del principi de responsabilitat ampliada del productor.

Per què és important la inclusió de les entitats d’inserció social en la gestió del tèxtil?

La recollida, la reutilització i el reciclatge del tèxtil a Catalunya va començar amb iniciatives d’entitats d’inserció social com a gestors d’aquests residus que hi han apostat i adquirit experiència amb bons resultats i obtenint un retorn social positiu.

Tenim exemples d’entitats que han generat més de 500 llocs de treball a partir de la recollida del tèxtil, dirigits a col·lectius necessitats d’inserció social i laboral, fet que evidencia l’impacte positiu per a la societat. Per això, és important que dinamitzem i consolidem sinergies i acords entre les administracions públiques, empreses privades i entitats socials cap a un model d’economia circular, implementant projectes de quàdruple impacte: social, mediambiental, econòmic i comunitari.

De quina manera participa la Diputació de Barcelona, a l’assoliment dels objectius del Pacte?

El Pacte per a la Moda Circular és, sens dubte, un instrument de governança fonamental. Des de la Diputació de Barcelona hi formem part i tenim l’objectiu de contribuir en la mesura més gran possible als objectius globals del Pacte, posant a la seva disposició tots els instruments de suport als ens municipals que hem esmentat.