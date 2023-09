“Ara mateix no percebo un altre problema més greu que el medi ambient”

Azahara Palomeque néixer a Badajoz i va estudiar Comunicació Audiovisual i Periodisme a la Universitat Carles III. Va passar diversos semestres al Brasil i Portugal, i després es va dirigir a Texas per cursar Estudis Brasilers. Mentre era allí, va sol·licitar un doctorat a Princeton, que va concloure amb èxit al cap de poc temps. Gràcies a això va començar a treballar a la Universitat de Pennsylvania com a subdirectora d'un màster en Polítiques Públiques. Va treballar ensenyant anglès a refugiats adults i també amb mexicà-americans. Ha dedicat molts anys a la docència i, durant la subdirecció del màster, també va treballar com a coordinadora i dinamitzadora cultural. A finals de maig de 2021 va tornar definitivament a Espanya. Ara viu a Còrdova i, banda de ser una escriptora prolífica, també treballa com a periodista freelance. Col·labora amb La Marea, El País i ocasionalment amb altres mitjans. El passat mes de maig va publicar “Vivir peor que nuestros padres” (Anagrama), una sèrie de cròniques sobre la precarietat a la qual s’enfronten les noves generacions.

Quina és la teva relació amb la crisi climàtica?

La crisi climàtica ha estat una preocupació per a mi des que era nena. Encara recordo un llibre titulat "50 coses simples que un nen pot fer per a salvar la terra", el qual va ser un punt de partida en la meva consciència ecològica. Em va impactar profundament el grau de balafiament, contaminació i consumisme als Estats Units, i això em va portar a investigar més sobre el tema. A més, durant els meus períodes de depressió, solia buscar respostes en l'entorn i vaig descobrir que la petjada de carboni de l'estatunidenc mitjà és tres vegades superior a la d'un espanyol. És alarmant veure i com es malgasta tant de menjar i recursos essencials.

Fa uns anys, encara que no recordo la data exacta, vaig començar a col·laborar amb "La Marea". Ja havia escrit "R.I.P.", i allà buscaven col·laboradors per a la secció "Climàtica". Aquesta col·laboració em va brindar l'oportunitat d'aprofundir en aquests assumptes crucials. Persones com Jorge Richman i Iaio Herrero han estat referències en aquest àmbit per a mi. Continuo investigant activament perquè considero que enfrontem una crisi climàtica sense precedents, que requereix l'atenció i l’esforç d'experts de totes les disciplines.

En 2019 vas publicar el teu tercer poemari, “RIP” (Rest in Plastic). En ell descobrim el simbolisme d'aquesta “monstruositat del plàstic”, que, com afirma Alberto López Martín en el seu pròleg, és triple: representa el “drama ecològic”; al·ludeix al material que sobreviu a la carn i a la descomposició; i, finalment, fa referència a l'artificial, a l'antinatural.

"RIP." juga amb l'acrònim en llatí que significa "descansi en pau", suggerint que no descansarem en pau, sinó en una sort de "bressol de plàstic". Després de llançar el llibre, es va publicar un estudi sobre les substàncies químiques considerades segures en el medi ambient que s'estaven sobrepassant.

Aquestes substàncies, en la seva majoria, són plàstics. Hi ha plàstic per onsevulla. Quan vaig escriure "RIP", el procés va ser en part per intuïció personal; encara que havia trobat molta informació en línia -sobretot dades esfereïdores- el llibre és profund i filosòfic. Els poemaris que esmento són assajos lírics, i la qüestió central és: quin tipus de condició humana podem esperar en un món marcat per l'ecocidi? És un llibre que se submergeix en aquestes preguntes i sorgeix d'un moment personal molt difícil en el qual em trobava en una profunda depressió.

La causa de la meva depressió es trobava en l'exterior. Els episodis depressius tendeixen a ser narcisistes; mirar cap a fora és un esforç titànic. Això era exactament el que estava intentant fer. Un llibre que em va influenciar molt va ser "La Societat del Cansament", que planteja que els individus depressius són producte del turbocapitalisme, sent aquests subjectes enfocats en el rendiment. Aquesta reflexió em va oferir una manera de sortir del narcisisme i em va portar a preguntar-me per què tantes persones sofreixen de depressió. El capitalisme desmesurat està devastant tot, el planeta inclòs.

Quan et llegeixo no percebo una Azahara optimista. Creus que estem condemnats?

Crec que existeixen solucions, però demanden una resposta tan ràpida i de tal magnitud que, com que no les veig duent-se a terme, em porta al pessimisme. Seria materialment possible frenar aquesta situació. Encara que el canvi climàtic seguirà el seu curs, es podrien mitigar les seves pitjors conseqüències. No obstant això, no veig esperança en cap govern de què aquests efectes puguin ser atenuats. Em sembla ingenu sostenir un optimisme crític que no es correspon amb la realitat. Els països amb major influència no estan actuant, i depenem del fet que aquests actors decideixin prendre mesures.

En un dels nostres últims especials reflexionem sobre els trastorns que sofreix gran part de la població provocats per una ecoansietat generalitzada. Tu també t'hi identifiques?

Vaig viure un fet que em va despertar un la Universitat de Pennsylvania. Tenien l'aire condicionat a 18 graus, i em moria de fred estant a l'oficina -especialment quan fora estàvem a 35 graus i, de sobte, et trobaves amb aquest contrast tèrmic-. Em van comentar que no es podia ajustar i van suggerir que utilitzés un calefactor al mateix temps, la qual cosa em va semblar surrealista. L’ecoansietat és una cosa que em preocupa profundament. Recordo que, un dia, en parlar d'aquest tema, vaig crear un fil a Twitter sobre una cançó de Saoko (Rosalia) que despertava aquesta sensació en mi: tantes motos em creaven una sensació de malbaratament i destrossa ambiental.

Posteriorment, van emergir estadístiques relacionades. És una problemàtica palpable i, fins a cert punt, alarmant. Enfrontem el risc d'extinció de la nostra espècie i veiem deficiències en molts cultius; per exemple, hi ha la meitat de cereal que hi havia fa dos anys, i d’això se’n parla molt poc. Aquesta ansietat i angoixa neixen de reconèixer que som éssers diminuts enfront d'un desafiament colossal. Existeix un sentiment d'impotència que em motiva a escriure i investigar més, a buscar solucions a través de la paraula i l'estudi, encara que els resultats puguin semblar insignificants.

Has escrit sobre moltes temàtiques al llarg de la teva carrera, però el medi ambient gairebé sempre ha ocupat una posició central. Continuaràs centrant-te a escriure sobre medi ambient?

Sí, considero que, d'una forma o d’una altra, aquest assumpte sempre estarà vinculat a la meva identitat, com a escriptora i com a persona. No és un tema per al qual existeixi una solució immediata. Aquesta preocupació sempre estarà present, i precisament aquestes inquietuds generen corrents de creativitat que no han de ser suprimides. Tinc un assaig pendent que planejo acabar a principis del pròxim any sobre la crisi climàtica, però relacionant-la amb altres problemàtiques. La combinació de crisi climàtica i postveritat m'obsessiona: com s'aborda el tema en els mitjans, com s'ignora, el fenomen del greenwashing, i com es desvia l'atenció cap a solucions il·lusòries... és un dels camins de l’escriptura que més estic explorant.

Actualment, estic treballant en un poemari que aborda la crisi climàtica des de la meva experiència personal d'haver tornat a Còrdova, les meves arrels, especialment en un moment en què és una de les ciutats més vulnerables d'Espanya. No obstant això, és també un poemari que celebra la col·lectivitat i les associacions veïnals, oscil·lant entre aquests dos extrems. A més, tinc una novel·la que es llançarà a l'octubre, on un dels personatges pateix d’ecoansietat. És un assumpte que continuarà ressonant en el que continuï creant. No percebo un altre problema més important ara mateix, per la qual cosa és impossible desvincular-me’n.