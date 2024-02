“Els ecofeixismes plantegen solucions escapistes per als més rics”

Charo Morán és una de les educadores ambientals més conegudes. Llicenciada en Ciències Biològiques, amb una trajectòria laboral enfocada a l'ecologia, la gestió ambiental, l'educació ecològica i la formació de llarg recorregut. Participa de l'economia solidària a través diferents projectes (grup de consum de l'eComarca, Mercat Social, etc.), així com d'espais veïnals com ara La Guindalera. Va participar com a ponent al Congrés Nacional d’Educació Ambiental 2024, on va parlar de la necessitat d’associar-nos i lluitar col·lectivament contra el poder dels ecofeixismes.

Gravació i muntatge: Pere Elías