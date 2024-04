Contra la sostenibilitat, una conversa amb Andreu Escrivà

Després d’aquest acte inaugural se celebraran cinc debats territorials adreçats a diferents sectors de la societat per tal de generar participació i diàleg en els grans eixos de l’àmbit educatiu. Més de 200 alumnes de diferents centres educatius han pogut explicar, reflexionar i conversar sobre com s’ha de transformar l’educació per donar resposta als reptes de l’Agenda 2030.