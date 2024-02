Aquesta és una de les al·legacions que l’Ajuntament ha presentat al projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de Qualitat de l’Aire Horitzó 2027 de la Generalitat de Catalunya. Castelldefels reitera que no s’aprovi cap configuració o ampliació de l’aeroport que pugui ocasionar un increment de la contaminació i el soroll que suporten els habitants del municipi · A més, demana el soterrament de la C-31 i la C-32 al pas per la nostra ciutat per evitar la contaminació i poder definir una Zona de Baixes Emissions (ZBE) adaptada a les característiques de la ciutat i del seu parc mòbil.