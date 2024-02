Premià de Mar es prepara per la recollida amb contenidors tancats

Fins al dijous 29 de febrer, estaran en funcionament els 3 punts on la ciutadania podrà passar a recollir les targetes personalitzades i les claus d'accés per a l'aplicació mòbil per fer ús dels nous contenidors de recollida selectiva que arribaran als carrers el mes de mar a Premià de Mar. En aquests mateixos punts, es donaran totes les explicacions i aclariments necessaris sobre el funcionament dels nous contenidors. Aquests espais, que estaran oberts de dimarts a dissabte de 9.30 a 19.30 h, són l'Antiga Fàbrica del Gas, al carrer de Joan XXIII, 2-8; l'Escola Municipal de Música, a la carretera de Vilassar de Dalt, 52; i el Pavelló del Voramar, a la Riera de Premià, 68.

Carta a totes les llars

Els darrers dies s'han estat repartint cartes als domicilis de la ciutat informant sobre quin d'aquests tres espais correspon a cada llar per anar a recollir el material. Per fer-ho, els propietaris hauran de presentar el seu DNI/NIF/CIF, i un rebut de l'IBI o de la brossa. En el cas dels llogaters o residents que no siguin propietaris, hauran de comptar amb l'autorització del propietari. Els propietaris poden fer aquesta autorització en línia a través de l'adreça premiademar.cat/oac i entrant tot seguit a Tràmits ONLINE/Medi Ambient i Salut Pública/Autorització targeta contenidors. També poden descarregar els documents del web i portar-los físicament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, a l'edifici de Ca l'Escoda.

Per a més informació i resoldre dubtes, es pot escriure a l'adreça residusdomiciliaris@premiademar.cat, o bé trucar al telèfon 93 595 50 92. També es faran visites a domicili en cas de sol·licitar-ho.

Més informació a premiademar.cat/redom.

Nous contenidors tancats amb identificació d'obertura

Els nous contenidors pel servei de recollida selectiva municipal entraran en funcionament les primeres setmanes de març. Aquests nous contenidors estaran tancats i per fer-ne ús caldrà identificar-se, bé amb les targetes personalitzades o bé mitjançant l'aplicació del telèfon intel·ligent que s'estan facilitant des d'avui.

L'objectiu d'aquest canvi de model en la recollida de residus és incrementar el percentatge de material reciclat del municipi fins a arribar al 55% que indica la normativa europea. El percentatge de reciclatge del nostre municipi és actualment del 40%. D'altra banda, a més d'acostar-nos al compliment de les normatives, s'establirà una taxa adequada a la gestió dels residus que comportarà beneficis econòmics a la ciutadania que faci una separació correcta de cada tipus de residu.