ViCoop Energia, la comunitat energètica de Vic, s’ha presentat aquest dimarts en roda de premsa al local de l'Associació de Veïns i Veïnes de l’Horta Vermella. El lloc escollit per a la roda de premsa no és casual, que una de les singularitats de la comunitat energètica de Vic és que parteix d’una iniciativa de les associacions veïnals de la ciutat.

L’Ajuntament, a diferència d’altres municipis, just va facilitar el contacte amb l’Agència Local de l’Energia d’Osona, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i també amb la Comunalitat de Vic, que els fa l’acompanyament en els primers mesos de vida. «És el teixit ciutadà qui impulsa ViCoop, no els polítics», va reafirmar-se durant la roda de premsa Santi Hausmann, president de la cooperativa. A Hausmann l’han acompanyat en la roda de premsa tres membres més del consell rector de la cooperativa: Trini Molist, Ester Coma i Jaume Miquel March.

ViCoop Energia s’ha constituït en cooperativa de consumidores i usuàries sense ànim de lucre amb la finalitat de produir, distribuir i utilitzar energia de fonts renovables de manera comunitària i responsable. L’objectiu és abandonar l’actual model energètic basat en els combustibles fòssils, la dependència dels oligopolis i la producció a gran escala; i fer-ho reduint-ne el consum i d’una manera respectuosa amb el territori i les persones.

Ara mateix, un cop constituïda formalment el 14 de febrer, i després d’una primera presentació a la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible, el 17 de febrer, ja ha rebut l’interès d’una trentena de persones per fer-se sòcies. I és que la fase que es troba Vicoop actualment és la d’ampliar la base social amb més sòcies i la cerca de teulades on instal·lar les plaques fotovoltaiques necessàries per assolir els objectius. Un d’ells, ambiciós: generar un 46% d’energia que es consumeix a les llars a partir d’aquestes instal·lacions fotovoltaiques. Es busquen teulades grans, i ja s’està en converses amb l’Ajuntament perquè cedeixi les d’edificis municipals, però també amb el Bisbat i la Universitat, per exemple.

Donar servei a tota la ciutat

L’objectiu és poder donar cobertura a la pràctica totalitat de llars de Vic, incloses les cases de pagès disseminades. En total, més de 47.000 habitants, la qual cosa la converteix ara mateix en una de les comunitats energètiques amb més sòcies potencials. L’objectiu és repensar conjuntament el model energètic per transitar cap a una millor eficiència, l’estalvi i un ús racional de l’energia, però també altres aspectes com la millora de les condicions dels edificis, o la mobilitat compartida i sostenible, tant a dintre Vic com en els desplaçaments fora de la ciutat. Tot plegat, formant comunitat i un grup de persones consumidores proactives. Sense oblidar qüestions cabdals com la pobresa energètica.

«Des de la comunitat és des d’on es pot donar la millor resposta a les necessitats socials, des de la força de l’autoorganització, des de la base, des de la ciutadania, donant resposta a la transició energètica d’una forma justa», ha dit en la roda de premsa Trini Molist. A través de la cooperativa també busquen millorar les relacions de veïnatge i enfortir la comunitat local. Tot plegat generant estalvi a les llars a partir de la reducció de l’import mensual dels consums energètics i generant riquesa en el territori, ja que els diners es queden en el mateix territori.

Generar estalvi a les llars, però també combatre la pobresa energètica

Més enllà d’això, però, tal com va posar èmfasi Trini Molist, «partim d’una idea global de transició energètica, on a part de generar estalvi, busquem reduir el consum i, molt especialment, afrontar qüestions com la pobresa energètica». A la llarga, també es plantegen ser un punt de difusió i donar resposta a temes relacionats amb l’energia o impartir formacions. Des de saber llegir una factura de la llum a qüestions de rehabilitació energètica dels edificis.

Si bé la previsió és que no comencin a generar energia fins a finals de 2024, en el millor dels casos, des de ViCoop ja es fa una crida a la ciutadania a què se sumin a la cooperativa. Perquè el projecte sigui el més col·lectiu i democràtic possible, però també per obtenir uns primers ingressos. En fer-se sòcies, les persones han de pagar 100 euros, i les empreses i entitats, 300. Una quantitat recuperable si algun dia es deixa la cooperativa. Com que una part significativa del finançament en una primera fase s’espera que sigui a través de les subvencions provinents de les administracions catalana i espanyola i dels fons europeus, com més sòcies hi hagi, millor finançament es podrà aconseguir.

Les persones interessades a fer-se sòcies o tenir més informació ho poden fer a través del correu electrònic informacio@vicoop.cat, del número de whatsapp 621 14 68 25, de forma presencial al local de la Comunalitat a la Rambla Tarradellas, 13, els dijous de 4 a 7 de la tarda, i molt aviat, a través del web www.vicoop.cat.

Les persones que s’afegeixin a la comunitat energètica no caldrà que facin cap obra en els habitatges per connectar-se a la instal·lació fotovoltaica. El repartiment es fa de forma telemàtica a partir del registre horari dels comptadors de cada persona sòcia. Per tant, a les factures es veurà directament reflectit un descompte en funció de l’energia consumida de les instal·lacions de la comunitat energètica.

Propostes als partits polítics que es presenten a les eleccions municipals

A la roda de premsa d’aquest dimarts també es van presentar sis propostes municipalistes de mínims sobre energia que es faran arribar als partits polítics que es presentaran a les eleccions municipals del 28 de maig perquè les incloguin en el seu programa de govern:

Reforçar els serveis municipals d’assessorament en temes energètics i de subministrament, garantint com a mínim sessions obertes a la ciutadania en diferents franges horàries, així com impulsar un pla de formació, cultura i apoderament de l’energia. Desplegar la llei 24/2015, sancionant les empreses subministradores que la incompleixin, i garantir un accés universal als subministraments, independentment de la situació habitacional. Incloure projectes energètics en els pressupostos participatius generals i/o destinar una partida pressupostària específica per a projectes energètics. Impulsar l’establiment de criteris socials en la contractació pública en l’àmbit de l’energia. Preveure mesures que fomentin els projectes d’autoconsum compartit i, en particular, les comunitats energètiques locals com a mecanismes de participació i generació democràtica d’energia. En particular, fomentar el creixement de les comunitats energètiques locals amb incentius locals i bonificacions i establint acords de cessió de teulada pública per facilitar el desenvolupament d’aquests projectes. Impulsar una mobilitat sostenible renovant la flota de vehicles municipals i els serveis de transport públic perquè siguin 100% renovables.

La Comunalitat de Vic

La Comunalitat de Vic va néixer ara fa un any impulsada per la cooperativa La Fera Ferotge, l’Associació Tapís, l’Associació de Veïnes i Veïns del Remei i l’Ajuntament de Vic, en el marc del Programa d’Economia Social de la Generalitat. Ho va fer, entre altres objectius, amb el de crear nous projectes econòmics que, des de l’autoorganització, puguin donar resposta a necessitats col·lectives i contribuir al desenvolupament local, a partir de l’impuls i l’enfortiment dels béns comuns i de les iniciatives basades en la cooperació i el suport mutu, com és ara l’impuls de ViCoop.