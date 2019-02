Ho han anunciat en roda de premsa els secretaris de Medi Ambient i de Salut de la Generalitat, Marta Subirà i Joan Guix, respectivament, acompanyats del vicepresident de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Eloi Badia, després de presidir la primera trobada.

Malgrat no albirar un període de sequera extrema, Generalitat i AMB s'han conjurat per tirar endavant amb el mandat d'aconseguir aportar aigua regenerada que, després de passar per la potabilitzadora i la desembocadura del Llobregat, podria arribar a les llars de forma continuada, i no només en episodis d'emergència com està previst.

En l'actualitat, s'activa aquesta aigua regenerada per frenar la intrusió salina a la desembocadura del Llobregat, i per tal de garantir la qualitat dels aqüífers de la part baixa del riu, ha explicat Subirà, que ha recordat en cas que els embassaments es trobin entre el 35% i el 70% aquestes aportacions han de servir per a usos agrícoles, lúdics, industrials i ambientals.



Subirà ha parlat de la necessitat de comptar amb aquest recurs de forma complementària i més estable, especialment tenint en compte l'acord de la Taula del Ter que recull una explotació menor de l'aigua del riu gironí per a l'àrea barcelonina.

Les situacions de sequera són recurrents a Catalunya, on en els últims 40 anys s'han produït vuit situacions, cosa que els experts preveuen que s'agreugi en el futur com a conseqüència del canvi climàtic.