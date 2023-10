Tot a punt per potenciar l’aire net al Congrés Qualitat de l'Aire

La 3a edició del Congrés arriba en un moment crucial en aquest àmbit. Recentment, la implantació real de les Zones de Baixes Emissions (ZBE), la demanda d’entorns escolars segurs (segons decàleg català de la Societat Catalana de Pediatria) i de polítiques reals de millora de la Qualitat de l’Aire i les actualitzacions de la normativa, són temes de debat popular arreu de Catalunya i l’Estat Espanyol, sota el prisma que marca Europa, des de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Les 5 administracions coorganitzadores uneixen esforços per a propiciar el diàleg i consens, obrint les portes als millors investigadors i investigadores del sector, perquè puguin compartir els seus projectes a tècnics i tècniques municipals perquè ens expliquin els casos i experiències d’interès en la millora de l’aire que respirem i a una ciutadania que espera respostes polítiques i noves pràctiques positives per al seu entorn immediat.



El Congrés oferirà 4 Sales en paral·lel, amb 92 ponències, 68 ponents, 62 institucions i empreses representades amb 235 persones inscrites.

El programa complet està disponible a www.congresaire.cat





Ponències destacades



Giuseppe Grezzi, regidor de l’Ajuntament de València, ponència inaugural, ens aproparà a les mesures de mobilitat urbana amb efecte en la qualitat de l'aire de la ciutat de València que la fan valedora del guardó Ciutat Verda Europea 2024. Vicente Franco, Comissió Europea ens parlarà dels nous estàndards en emissions dels cotxes. Martin Lutz, des del BE BERLIN ens comentarà la nova directiva de qualitat de l’aire i els seus estàndards, concretant el rol de les ciutats i regions. Marta Muñoz, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic, ens actualitzarà des de Madrid, el Pla Nacional d’Ozó des de la seva intervenció la passada edició. Si bé Roman Pérez Velasco (OMS) ens anunciarà les línies directrius de qualitat d’aire en el termini de dos anys, Jaume Targa, director de 4sfera ens explicarà a la seva conferència, l’Estat dels nivells de la qualitat de l’aire (QA) a Europa: Directiva vs actualització de l’OMS. Xavier Querol, investigador d’IDAEA-CSIC ens narrarà les polítiques transversals per a la gestió eficaç de la qualitat de l’aire. Un cas concret serà també el de Guido Lanzani, director de l’àrea de Qualitat de l’Aire de L’Arpa de Lambordia. Més casos internacionals els tindrem amb la ponència de la professora britànica Susan Michie, del College of London, que duu al Congrés l’enfocament des de la perspectiva psicològica de la qualitat de l’aire en canvis de comportament i aspectes sobre el medi ambient i Sara Basart, de la World Meteorological Organization, que ens parlarà dels beneficis del monitoratge atmosfèric i de l’intercanvi internacional de dades de l’aire. Sobre aquestes dades col·laboratives ens parlarà Glòria Sánchez (AMB) amb la idea de la construcció de mapes col·laboratius d’olor a partir de Ciència Ciutadana.

La política de Qualitat de l’Aire també tindrà 3 ponències rellevants amb Isabel Hernández, i la Futura Llei de QA a Catalunya (Gencat) amb Xavier Guinart (Gencat), i el Pla Millora Qualitat Aire apuntant a l’Horitzó 2027. Tancarem el Congrés escoltant dos periodistes científics mediambientals que respondran a la pregunta plantejada “Com comuniquem per un Aire + Net?” el Jordi Regàs i el Xavier Duran (CCMA).



Taules rodones amb 5 àrees

Aquesta edició compta amb un comitè científic que avala els continguts i genera sinergies d’alt nivell format per ISGlobal, CSIC, Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, Barcelona Super Computing Centre, Agència de Salut Pública de Barcelona, Autoritat del Transport Metropolità i l’Ajuntament de Barcelona.

Les taules rodones reuniran especialistes de diferents àrees compartint eines d’estudi de la qualitat de l’aire, dades recollides significatives, usos i reptes dels nous combustibles per a la mobilitat i nous dissenys urbans que propicien la qualitat de vida.

- Mobilitat: Parlarem sobre les ZBE en dues taules rodones: “Més enllà de les ZBE: avaluació científica” (AMB) i “Tarifació de les ZBE” I “QA i nous combustibles” ambdues moderades per l’ATM. “La mobilitat urbana-rural: Un model basat en el cotxe” sessió moderada pel PEMB.

- Salut: Constatarem l’Impacte en la salut de la QA” (ASPB) i els “Efectes de la pandèmia en la qualitat de l’aire” (ISGlobal) i mirarem com resoldre el triangle sobre “Com fer campanya per millorar la contaminació en termes de salut pública” (AMB).

- Emissions: Estudiarem el cas de “Crema de Biomassa: Reptes a escala regional” amb CSIC i BSC que també es plantejaran amb primeres figures del tema “Com continuar reduint els nivells de partícules en suspensió”. Escoltarem “experiències locals d’interès en qualitat de l’aire” (DIBA) , “Ozó troposfèric i escenaris de mitigació previstos” (BSC) i la millor “Gestió d’episodis ambientals” moderats per Gencat amb casos d’èxit a municipis com Terrassa, Vic, Lleida i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. “La Gestió de les olors i la seva normativa” seran objecte d’estudi d’una taula rodona liderada per tècnics de DIBA.

- Modelització i avaluació: Presentarem les experiències de tres projectes de recerca relacionats amb la qualitat de l’aire interior, dos escolars i un industrial a “Qualitat d’aire interior”. A la taula “Sensors, normativa, equips de mesura i experiències” la Generalitat de Catalunya actualitzarà l’estat respecte límits i estat normativa, la Diputació explicarà equips de mesura, i es tractaran els casos pràctics en diferents municipis amb mesuraments amb sensors de Qualitat de l’aire. També tindrem una taula dedicada a la Ciència Ciutadana i Qualitat de l’Aire moderada per CTTC. La “Modelització de la qualitat de l’aire en entorns urbans” i “Eines de visualització”, ambdues taules amb BSC al capdavant i ponents que les han dutes a la pràctica.

- Urbanisme: “Política urbanística, pacificació i entorns escolars” i “Disseny de les ciutats i qualitat de l’aire” amb els casos dels ajuntaments de Terrassa, Reus i El Prat del Llobregat

Més informació i inscripcions