La Ponència ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha acordat aquest13 de desembre fixar l'obligació de sotmetre el permís d'investigació minera a Alt Àneu (Pallars Sobirà), sol·licitat per l'empresa Neometal Spania per a tungstè i altres metalls associats, com coure i or, a avaluació d'impacte ambiental ordinària. Després d'haver revisat la documentació que ha presentat l'empresa, les respostes als informes demanats a diferents òrgans i entitats, i les al·legacions rebudes, l'òrgan col·legiat ha considerat que no n'hi ha prou amb una avaluació simplificada, tenint en compte les característiques del projecte, la seva ubicació, la capacitat de càrrega del medi i el seu potencial impacte.