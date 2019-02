Stop, també, a les motos contaminants els dies d'alta pol·lució

L'AMB i l'Ajuntament de Barcelona han activat una campanya de comunicació per informar d'aquesta mesura temporal.

L'objectiu d'aquesta campanya informativa, que estarà activa durant un mes i que també compta amb la col·laboració dels altres quatre municipis afectats per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l'àmbit Rondes de Barcelona (l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat), és donar a conèixer als seus usuaris l'afectació a aquest tipus de vehicles, que fins ara estaven exempts, per no disposar d'etiquetes de la DGT, i recordar als seus usuaris la delimitació territorial d'aquesta àrea de baixes emissions.

Les restriccions, que tindran lloc quan la Generalitat declari episodi de contaminació, estan establertes entre les 7 i les 20.00 dels dies laborables, també afecten turismes sense distintiu de la DGT i les furgonetes Pre-Euro 1

Des de l'1 de desembre del 2017, ara farà any, les dues administracions van aprovar la ZBE delimitada per les Rondes de Barcelona, i les pertinents restriccions de circulació en cas d'episodi per a turismes sense distintiu ambiental de la DGT i les furgonetes Pre-Euro 1.

Ara que les motos ja disposen també d'etiquetes ambientals de la DGT, a partir de l'1 de desembre del 2018, en cas d'episodi de contaminació tampoc podran circular les motocicletes, ciclomotors, tricicles i quadricicles que no disposin del distintiu de la DGT.

Les restriccions s'aplicaran quan la Generalitat de Catalunya declari l'episodi de contaminació atmosfèrica (es preveu un màxim de 2-3 vegades l'any), de dilluns a divendres laborables de 7 a 20 h.



1 moto vella contamina com 10 de noves

Els tècnics de l'àrea metropolitana calculen que, per cada moto antiga, que retirin de la circulació és com si en retiressin 10 de noves. I per ells, antiga vol dir que estigui matriculada abans del 2003.

Marc Iglesias, responsable de projectes de Mobilitat Neta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

"Volem reduir la contaminació més de la meitat de la contaminació que generen les motos. Estem parlant que les motos que volem restringir contaminen 10 vegades més que una moto nova."

La mesura està pensada només per evitar contaminar els carrers i no les vies ràpides. Això vol dir que tots els motoristes sí que podran circular per les rondes amb normalitat els dies d'alta contaminació. El que no podran fer és entrar a cap població.

L'àrea metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament pretenen d'aquesta manera millorar la qualitat de l'aire.