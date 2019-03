S'hi van començar a abocar tota mena d'escombraries el 1974. Va arribar a acumular-ne 27 milions de tones. El 2006 es va tancar i les administracions es van comprometre a convertir-lo en un espai natural. Ara està parcialment restaurat.

El problema és que està construït en un terreny calcari. És una mena de gruyère que permet les filtracions de l'aigua de la pluja i els lixiviats, els líquids bruts que es filtren de l'abocador cap al subsòl.

Una prova gràfica de la porqueria que arriba a l'aigua són les imatges que va captar un espeleòleg a la Falconera, un riu subterrani del massís del Garraf que desemboca al mar, a pocs quilòmetres de l'abocador d'escombraries ja clausurat.

"El que està flotant és material orgànic, segurament provinent dels lixiviats que entren al riu subterrani de la Falconera i que venen de l'antic abocador de la vall d'en Joan. Fa pudor com si fossis al bell mig d'un abocador d'escombraries."

Pudor durant mesos

Els veïns del poble del Garraf ho van patir la primavera i l'estiu passats. La pudor d'escombraries els envaïa gairebé diàriament.

Per combatre aquest problema, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que gestiona l'abocador, començarà de seguida les obres per acabar de segellar-ne el sostre. Així, s'evitarà que l'aigua de la puja es filtri a través de l'antic abocador i n'arrossegui els contaminants cap als aqüífers, com explica Joan Miquel Trullols, director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l'AMB.

"El que fem és minimitzar la possible generació d'aquests lixiviats. I, per tant, cada vegada tant els gasos -perquè a dins també s'hi generen gasos- com els lixiviats aniran minvant de manera progressiva."

Amoni a l'aigua d'una urbanització

Un altre cas és el de la urbanització Plana Novella, a Olivella, a uns quatre quilòmetres de l'abocador del Garraf. Des de fa dos anys no poden beure aigua de l'aixeta. Tampoc la poden fer servir per cuinar ni per rentar-se les dents.

Unes anàlisis encarregades pels veïns van detectar que l'aigua estava contaminada amb amoni.

Un estudi geològic encarregat pels veïns apunta que l'abocador podria ser el responsable de la contaminació del pou. L'Àrea Metropolitana diu que no en té proves clares. Els veïns han presentat una denúncia penal al jutjat. Mentrestant, continuen les obres per fer arribar aigua potable a aquesta urbanització. Una canonada d'onze quilòmetres els durà l'aigua del Ter-Llobregat.