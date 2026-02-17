Són petites zones modulars que permeten transbordar mercaderies de camions a bicicletes de càrrega i altres vehicles de baixes emissions
Sant Cugat del Vallès disposa de zones modulars d’intercanvi de mercaderies a la plaça de Joan Borràs i a la rambla del Torrent d’en Xandri. També s’han instal·lat a altres ciutats catalanes com Granollers, Sabadell i Mataró.
La tinenta d’alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic, Cristina Paraira; el tinent d’alcaldia de Drets, Dinamització de la ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell; el subdirector general de l’AMTU, Joan Prat; i representants d’OVO Urban Logístics i BikeLogic, han presentat aquest migdia el projecte.
Aquests 'nanointercanviadors', pioners a Europa, permeten transbordar càrregues de camions a bicicletes elèctriques i altres vehicles de baixes emissions pel tram de repartiment urbà, fet que redueix la congestió urbana i ofereix solucions de repartiment d’“última milla” més sostenibles.
L’objectiu és reduir el trànsit, millorar la qualitat de l’aire i optimitzar el tram final del transport de mercaderies. L’aspecte més innovador d’aquestes instal·lacions és la capacitat de crear zones de transbordament compartides entre diferents actors privats. Aquesta aproximació multiactor també afavoreix que la solució sigui especialment atractiva per a les entitats públiques alhora que fomenta la implementació d’una xarxa d’infraestructures de logística urbana sostenible.
Cristina Paraira, tinenta d’alcaldia de Mobilitat: “Com a ciutat tenim interès en implantar projectes com aquest, que es compromet amb la mobilitat sostenible. Volem millorar el repartiment en ‘última milla’ i aquesta iniciativa ens permetrà disposar de dades per consolidar i millorar aquest servei”.
De moment aquest projecte tindrà una durada de 6 mesos de prova. En aquests moments empreses com DHL (empresa de transports de paqueteria) i BikeLogic (empresa de distribució de mercaderies mitjançant bicicletes de càrrega) participen en aquesta prova.
Un projecte europeu
La iniciativa s’emmarca dins del projecte NanoHubZone, finançat per EIT Urban Mobility, una iniciativa de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), un organisme de la Unió Europea. La implementació a Sant Cugat s’ha desenvolupat en col·laboració amb AMTU, CIMNE i OVO Urban Logistics, i amb el suport de Som Ecologista, BikeLogic i l’Ajuntament de Sant Cugat.
Els Nanohubs de Sant Cugat permetran avaluar si una logística compartida i de petita escala pot contribuir a uns sistemes de repartiment més eficients per, potencialment, traslladar la solució a d’altres ciutats europees. A banda del pilot a Catalunya, el projecte NanoHubZone també s’està implementant a Brussel·les, gestionat per Brussel Mobiliteit i la Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Segons apunta Paco Gasparín, l’investigador principal del projecte a la unitat d’Innovació en Transport del CIMNE (CENIT), “la iniciativa té un gran potencial de creixement, ja que no només proposa una solució escalable per a una logística urbana sostenible, sinó que n’estableix les bases per a replicar-la en altres zones urbanes d’arreu del món”.