Barcelona, que està en ple procés de reconversió ambiental i electrificació del transport públic de superfície, necessitava un vehicle sostenible per als desplaçaments col·lectius de proximitat: en altres paraules, un minibús d'emissió zero capaç de funcionar eficaçment tota una jornada en qualsevol època de l'any en una línia regular de TMB.

La solució és el nou minibús elèctric de tecnologia i prestacions avançades, que al llarg dels dos últims anys han definit, desenvolupat, dissenyat i fabricat un grup d’empreses catalanes: TMB com a operador de transport i prestador del servei, l'empresa d'enginyeria i assajos Applus Idiada, el carrosser especialitzat en minibusos Indcar, el centre tecnològic Eurecat i el fabricant de bateries Millor Battery.

El projecte s’ha desenvolupat dins d’una de les comunitats RIS3CAT per a la recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent, impulsades per ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa dependent del Departament d’Empresa i Coneixement–. I ha comptat amb una aportació de 488.000 euros del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

El minibús ha estat dissenyat per a un ús urbà intensiu en recorreguts d’alta exigència com els del Bus del Barri de TMB, amb autonomia per a 16 hores de circulació, fins i tot quan l’aire condicionat està en marxa, com és habitual els mesos d’estiu. Pensant en la sostenibilitat de l’operació, s’ha procurat que el vehicle tingui baixos costos de manteniment i sobretot que les bateries siguin modulars i fàcilment accessibles a través de la porta posterior. Així, les seves virtuts el fan extrapolable a qualsevol operació en una altra ciutat europea.

Les principals característiques del nou minibús elèctric són les següents:

Dimensions: 7,21 metres de longitud i 2,43 metres d’amplada

Capacitat màxima: 22 passatgers

Seients: 8 + 2 de plegables

Accessibilitat: plataforma baixa central, rampa, 1 plaça per a cadira de rodes

Bateries: EBUST de 135 kWh, intel·ligents i modulars, amb més de 4.000 cicles de vida, equivalents a 10 anys d'operació

Motor elèctric de 140 kW de potència

Xassís: Strada d’Iveco



Un cop finalitzi la seva presència a l’estand de TMB de l’Smart Mobility Congress, el minibús elèctric començarà un cicle de proves en buit, en les quals realitzarà uns 4.000 quilòmetres simulant recorreguts de línies de Bus del Barri. Posteriorment iniciarà el servei amb passatgers.