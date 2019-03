Característiques del carril

El carril bici és al costat muntanya i disposa de separadors físics de cautxú per distingir el trànsit de bicicletes del de vehicles de motor. L’amplada mitjana del carril és de 2,30 metres, 1,15 per a cada sentit. Els dos carrils de circulació de vehicles que hi havia en sentit Sant Just van quedar reduïts a un des que es van iniciar les obres, al juliol. Al carril s'hi han col·locat 446 separadors físics de cautxú a Esplugues i 254 a Sant Just, així com dos grups semafòrics nous, un a Esplugues i un altre a Sant Just. També s'han instal·lat 13 semàfors per als ciclistes a Esplugues i 5 ambres intermitents i 5 i 7, respectivament, a Sant Just.

Canvi d'hàbits

Aquest tram correspon al Bicivia 4 de la xarxa metropolitana ciclable dels 36 municipis de l'AMB i s'emmarca en una estratègia de canvi d'hàbits per reduir la mobilitat privada contaminant a les nostres ciutats. Des de l'Ajuntament d'Esplugues s'ha manifestat que els "desequilibris en la mobilitat privada" s'aniran corregint amb "l'esperat canvi progressiu de mode de transport i l'eliminació del trànsit de pas a Esplugues".