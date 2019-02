La web de l'Observatori compta amb continguts en matèria de taxes de residus, sistemes de pagament per generació i impostos autonòmics sobre l’abocament i la incineració de residus. Aquests continguts no estaven disponibles fins ara, i s'aniran actualitzant amb la incorporació de nous estudis i instruments. A més, inclou informes sobre casos d'interès que puguin servir de referència a les administracions públiques que vulguin adoptar-los, així com un apartat amb nombroses publicacions tècniques i científiques sobre fiscalitat dels residus.

Segons Sergio Sastre, investigador de la Fundació ENT, "cada vegada són més les comunitats autònomes que han instaurat cànons sobre l'abocament o la incineració de residus. En aquest nou portal oferim una comparativa de les iniciatives en curs. Es tracta d'un instrument clau per avançar cap a la consecució dels objectius europeus en matèria de prevenció i el reciclatge".

Per la seva banda, Ignasi Puig, cap de projectes de la Fundació ENT, afirma: "les taxes de residus són un dels tributs municipals més importants pel que fa a recaptació. Sent així, és curiosa l'absència de recursos que permetin als Ajuntaments comparar i millorar el seu disseny. Aquest portal ofereix informació actual i d'utilitat per als municipis."

Aquest projecte està impulsat per la Fundació ENT i està obert a la col·laboració de persones i entitats que comparteixin l'objectiu de cercar la millora de la qualitat del medi ambient.

La Fundació ENT la conformen professionals amb perfils multidisciplinaris dins el sector ambiental i compta amb una llarga trajectòria en temes com l'economia ecològica, l'ecologia política, la gestió de residus, l'energia i la pesca.