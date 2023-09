Neix l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial

La Nau Bostik, al barri de la Sagrera de Barcelona, va acollir el 6 de juliol l’acte de constitució de l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial. La trobada va comptar amb la participació de més de 200 persones d’arreu del país en representació de més de 160 moviments, col·lectius, entitats diferents i a títol individual.

El naixement de l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial és fruit d’un procés d’articulació que va començar el juliol del 2021 amb la primera trobada Recuperem el Futur organitzada per la Xarxa per la Justícia Climàtica i que va viure un punt culminant amb la celebració del Fòrum per la Transició Ecosocial celebrat al febrer d’enguany.

El Manifest per una Transició Ecosocial Justa i Democràtica, sorgit del Fòrum, recollia la necessitat de “construir un front comú de moviments, entitats i col·lectius que defineixi i empenyi una transició ecològica amb justícia social i democràcia econòmica, un projecte polític que ens permeti construir un món on valgui la pena viure.”

L’Assemblea neix amb la voluntat de ser un artefacte aglutinador amb cinc objectius principals:

Esdevenir una veu en el debat públic, generar relat i incidir en la política institucional.

Desenvolupar un programa polític compartit amb un marc transversal i una mirada àmplia i plural.

Afavorir processos de transició ecosocial des de l’àmbit local.

Promoure la coordinació entre les lluites de resistència i campanyes per tenir una major capacitat d’incidència sobre les estructures de poder.

Coordinar les accions i dur a terme un seguiment dels processos.

Davant la creixent crisi climàtica i ecològica i la inoperància de les institucions públiques per fer-hi front, les entitats proposen un nou espai popular que tingui la capacitat d’impulsar el canvi de rumb que necessitem.

Aquest nou espai, que no és una associació a l’ús, ni una assemblea ciutadana ni una plataforma d’entitats, sinó una mixtura de tot plegat, recull el dinamisme i acció des de la base dels moviments socials i l’estructura i mirada holística de l’organització política. Així, en consonància amb aquest perfil atípic, l’acte de constitució tampoc no va seguir la forma habitual d’aprovar quelcom amb un consens preparat amb antelació.

El que es va validar, però, va ser un esborrany a seguir treballant durant aquests propers mesos, per a incloure el màxim de diversitat de les entitats, moviments socials i organitzacions que, tant les que hi eren com les que encara no, vulguin contribuir a aquest gran repte que és impulsar la transformació ecosocial d’una manera profunda.

Els objectius acordats es fonamenten en la voluntat de ser una veu que incideixi políticament en la societat i aporti relats nous de la transició ecosocial, desenvolupar un programa polític de transformació amb una mirada àmplia i plural, afavorir processos de transició en l’àmbit local disseminats per tot el territori català mitjançant la creació d’assemblees locals, ser un vector per a la coordinació estratègica de lluites i campanyes dels moviments. Al mateix temps, s’acorda que es dotarà aquest espai d’una estructura amb diferents nivells de participació i implicació, en base a temàtiques i objectius, i en base a la dimensió territorial i local.

A més, en aquest proper període s’hauran d’incorporar moltes més mirades i propostes, entre les quals hi ha el donar més importància a la mobilització als carrers, la preocupació per no cooptar ni anul·lar dinàmiques ja existents, buscar formes clares per a la creació d’assemblees locals on la gent s’hi pugui sumar fàcilment, trobar un bon equilibri entre una estructura que sigui útil i funcional, mantenint la màxima horitzontalitat i transparència i que no reprodueixi patrons tradicionals de centralisme urbà.

Com a propers passos, es proposen una propera fita a la tardor, quan aspirem a fer un acte de presentació de l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial cap a l’esfera pública en general.

Acció Ecologista del Vallès Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) Edualter Grup de Defensa de la Natura del Berguedà Rebel·lió o Extinció Gramenet AETHNIC Centre Social Casa Xorret (Sort) eixample respira Guanyem Girona Red de Transición Aigua és Vida CGT El Pà Sencer Coop Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) Renovem-nos Al Centro la Vida SCCL CICrA Justicia Ambiental Sccl El Teler cooperatiu Intercids operadores jurídicos por los animales Research & Degrowth AMcoop CJ Queix Els Verds Jornal.cat Ruralitzem – Veus per la Sobirania Alimentària Amnistia Internacional de Catalunya ClimAcció Emelcat sccl Justícia i Pau – BCN Sabadell en Comú Podem Andròmines Col·lectiu Eixarcolant End Fossil L’Esberla Servei Civil International Catalunya Animal Rebellion Comunalitat Benviure El Prat Enginyeria Sense Fronteres La Capçalera SETEM Catalunya Anticapitalistes Comunalitat La Florida s’aveïna Entrepobles La Dreixa Sindicat de Llogateres Arç Cooperativa Comunalitat Urbana 9 Barris Espai Ambiental La Intersindical Som Energia Assemblea pagesa Comunitat Energètica del Guinardó Espectre Verd La Magrana Vallesana Som lo que Sembrem Associació de Veïns i Veïnes de Sagrada Família Consell de la Joventut de Barcelona Esplais Catalans – ESPLAC La Troca Som Mobilitat Associació Som la Clau CooperaSec FATEC Lafundició Teachers for Future Associació Veïnal de Sant Antoni Cooperativa Abarka sccl FAVB (Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona) Lemur (Laboratori d’Emergències Urbanes) Teatracció Ateneu Candela Terrassa Cooperativa agroecològica Keras Buti FEDAC Llavora Agropecuària Tèxtil Sostenible Ateneu Cooperatiu Catalunya Central Cooperativa Gafarrons (Premià de Mar) femProcomuns SCCL Lluitanoviolenta.cat Valls en transició Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord Cooperativa KULT Fil a l’agulla SCCL Metzineres Versembrant SCCL Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental Cooperativa La Fàbrica Frescoop Mollet pel Futur Watteco SCCL Ateneu Ponent Coopera Cooperativa Rocaguinarda Fridays For Future Girona Novact World Nature Ateneu Popular de Salt CoopMaresme Fundació Banc de Recursos Nusos Cooperativa Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya ATTAC España Cultures trobades Fundació Espigoladors Oasis Climático Xarxa de Consum Solidari Babord CUP Valls Fundació la Bastida Obrir Escletxa Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) Barcelona en Comú Debat Social BCN Fundació Manifesta 15 Barcelona Observatori DESC Xarxa per la Justícia Climàtica Batec Desenruna Fundació Platoniq OLISTIS, SCCL Xarxa per la Sobirania Energètica Bdskoop DImmons Futuro Vegetal Opcions Zeroport Campanya Contra el Quart Cinturó EcoArx Garrofera Permacultura ATTA Can Pujades ECOL3 VNG GATS Planeta B Candidatura d’Unitat Popular ECOLISE GENS Plataforma Stop Jocs Olímpics Casa Orlandai Ecologistes en Acció Granollers en Transició PSUC viu Casal Font d’en Fargues. ECOS, sccl Greenpeace Punt Zero Badalona

La iniciativa està impulsada per Coòpolis, Ecologies en Acció, Entrepobles, la FAVB, laCoordi, l’Observatori DESC, l’ODG, Opcions, Rebel·lió o Extinció, REVO – Prosperitat Sostenible, la XES, la Xarxa per la Justícia Climàtica i Xarxa per la Sobirania Energètica.