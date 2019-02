Montcada i Reixac promou la Compra Agregada d'Energia

Les Pimes, micro pimes i comerços de Montcada i Reixac adherides al grup de Compra Agregada d’Energia es van reunir el passat 9 de novembre a la Casa de la Vila per tal de posar en comú les xifres de consum d'energia d'aquestes empreses. Amb aquests números es crearà una base de dades per parametritzar els patrons de consum i establir el preu de sortida de la subhasta d'energia, prevista per al proper mes de desembre. A la trobada un total de 22 empreses i establiments comercials van lliurar còpia de les factures d’energia (electricitat / gas) per tal de poder analitzar els seus patrons de consum energètic. La subhasta s'organitzarà en lots i es farà de forma electrònica.