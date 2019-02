Montcada i Reixac instal·larà 8 minideixalleries per tot el municipi

'La Montcada i Reixac que volem és a les teves mans' és l'eslògan escollit per a la campanya municipal contra l'incivisme i que s'ha posat en marxa per conscienciar a les persones que deixen les bosses d'escombraries i els voluminosos a les papereres, al mig de la via pública i a solars públics i particulars. Després que la Policia de Proximitat i la col·laboració ciutadana hagi detectat nombrosos punts conflictius on es produeix aquesta actitud incívica de forma continuada, el consistori fa aquesta campanya que anirà acompanyada de sancions econòmiques.