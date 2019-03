Dissabte 8, de 10:30 a 13 h s’organitzarà un anellament científic d’ocells al Casot del Cortalet (prop de l’observatori Pallejà). També tindrà lloc un taller de menjadores: ajudem a passar l’hivern als petit moixons, i d’11 a 13 h, una visita guiada per l’Estany del Cortalet. Per als més petits, hi haurà contes indis d’11 a 14 h, i des de les 12 h, sortida del Trenet del Parc. A les 14.10 h s’alliberarà una altra au recuperada al Centre de Fauna dels Aiguamolls, i a les 17 h, es presentarà el llibre “Humans i ocells o viceversa”, de Carlos Àlvarez. Per als apassionats del cel nocturn, de 18 a 20 h hi haurà sessió astronòmica bàsica del cel de tardor i hivern.

Finalment, diumenge 9 de 10.30 a 13 h s’organitzarà un anellament científic d’ocells al Casot del Cortalet (prop de l’observatori Pallejà). De 10 a 14 h, una visita guiada que permetrà fer una volta a la Reserva Natural Integral de les Llaunes, d’unes 4 hores de durada i dificultat mitjana, amb places limitades.