Més de 200 persones representants del món educatiu, universitats, centres docents, administració local i Generalitat, així com de la societat civil han participat en el Congrés Nacional d’Educació Ambiental. La trobada ha servit per reunir els agents implicats en el desenvolupament d’estratègies innovadores en l’àmbit de l’educació ambiental, amb l’objectiu d’avançar en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), definits per les Nacions Unides, que fixen l’agenda cap al 2030, i declaren l’educació com una estratègia clau i essencial per aquest horitzó.