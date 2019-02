L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, el president de l’AMTU, Jordi Xena, el president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Roca, el gerent de Sagalés, Joan Martín, i el cap de Relacions Externes de Bon Preu-Esclat, Josep Castany, han participat en l’acte de cloenda i han fet, juntament amb la ninotaire osonenca Pilarín Bayés, un dels últims viatges que l’Èrica ha realitzat a Vic, última parada de la Gira.

Des del passat 7 de setembre, quan es va iniciar la Gira Catalana del Bus Autònom a Sant Cugat, l’Èrica ha transportat més de 15.000 viatgers i ha recorregut gairebé 900 quilòmetres. El bus autònom que ha circulat per Catalunya té una capacitat per a 12 persones (6 assegudes i 6 dretes) i és 100% elèctric, climatitzat, i accessible per a persones amb mobilitat reduïda, ja que incorpora una rampa automàtica que es desplega a la mateixa vegada que el vehicle s’abaixa. Les inicials del seu nom ÈRICA responen als principals trets característics d’aquest vehicle: Elèctric, Revolucionari, Intel·ligent, Compartit i Amable.

D’aquesta manera, la Gira Catalana del Bus Autònom ha pogut acomplir amb l’objectiu de donar a conèixer, a un gran nombre de ciutadans d’arreu de Catalunya, aquest sistema de transport d’alt nivell tecnològic i destinat al desplaçament de viatgers.

Així mateix, també s’ha donat l’oportunitat als ajuntaments catalans de comprovar in situ la viabilitat que pot tenir un autobús autònom en els seus municipis i preveure els canvis que hauran d’adoptar per adaptar-se al seu funcionament. De fet, el president de l'AMTU, Jordi Xena, ha explicat que "molt probablement al 2020 ja veurem circular un bus autònom per algun dels municipis de Catalunya".

Tot i que l’ÈRICA no porta conductor, durant la gira sí que hi havia operadors tècnics que en tot moment acompanyaven i assessoraven els ciutadans que volien provar el sistema i podien resoldre qualsevol incidència.

Des de l’AMTU es preveu que, a partir del 2020, ja podrien arribar els primer busos autònoms a Catalunya. El bus autònom aportarà beneficis molt importants a les ciutats, com són:

• Més Seguretat La seva intel·ligència artificial l’ajuda a aprendre de cada viatge i a decidir en cada situació l’opció més segura.

• Sostenibilitat: Una mobilitat 100% elèctrica ajudarà a reduir la contaminació sonora i atmosfèrica de les ciutats.

• Més accés al transport públic: Aquests minibusos permetran oferir serveis de transport més flexibles i personalitzats, afavorint l’accés de tothom al transport públic.

Com funcionen els busos autònoms

Els busos autònoms que ja circulen per diferents països del món són un exemple d’aplicació de la intel·ligència artificial. Majoritàriament es tracta de petits autobusos que funcionen amb energia elèctrica, equipats amb sistema GPS, amb càmeres de reconeixement d’objectes i sensors, que analitzen en tot moment el seu voltant.

Aquests vehicles han de tenir un recorregut estandarditzat que, prèviament, hauran de memoritzar. És el que es denomina “fase de cartografia”. Aquesta gravació es fa gràcies a uns detectors denominats LIDAR (acrònim en anglès de detecció d’imatge làser) que fan servir raigs lumínics per registrar tot allò que hi ha al seu voltant, sigui mobiliari urbà, edificis, arbrat, etc. Un altre registre aporta la posició de les rodes durant el trajecte inicial.

Una vegada ha memoritzat el recorregut, el bus ja es pot posar en circulació. Durant la conducció, els LIDAR vigilen qualsevol possible canvi en la zona del recorregut. Una càmera de vídeo situada al darrere també aporta informació addicional.