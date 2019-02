Aquest octubre l’IPCC (Panell Internacional del Canvi Climàtic) ens deia en el seu informe especial que limitar l’augment de temperatura a 1,5 ºC respecte a la que hi havia abans de la Revolució Industrial encara és possible, però que fer-ho requereix un esforç extraordinari i començar les accions immediatament. A Matadepera la població ja ha pres partit en aquest repte.

Sota el nom de Matadesphera la gent d’aquest poble del Vallès Occidental ha creat un espai de debat i reflexió per entendre, pensar i actuar per frenar el canvi climàtic. En conjunt hi ha tres objectius essencials que mouen el poble: donar a conèixer i entendre què és el canvi climàtic i com ens afecta; reflexionar sobre com ho fem, per veure si podem fer-ho millor i actuar en conseqüència; i tenint en compte que el canvi climàtic ja s’està donant, i que segons com actuem s’anirà accentuant, veure com ens hem de preparar per adaptar-nos-hi millor.

El grup que promou la iniciativa s’ha batejat amb el nom de Matadesphera i ha nascut de la inquietud per treballar pel be comú i la sostenibilitat de tres veïns de Matadepera, Santi Fontseca, Ricard Farriol i Santi Sabaté, investigador de la Universitat de Barcelona (UB) al CREAF. Des que van començar, s’hi ha anat unint un grup de gent del poble, molt sensibilitzada amb la problemàtica del canvi climàtic i les seves diferents dimensions. Des del primer moment en què els impulsors ho van plantejar a l’alcaldessa del municipi, Mireia Solsona, i a la resta de l’Ajuntament, tothom hi va donar suport.

L’investigador del CREAF, que va presentar la iniciativa en una xerrada el 13 de setembre de 2018 al Casal de Cultura del poble, ajuda a guiar els processos que s’estan desenvolupant, amb el compromís d’apropar el coneixement més actual, en aquest cas sobre el canvi climàtic, a tota la ciutadania. “Sabem que aquest canvis arribaran, amb més o menys intensitat, i per això volem que la gent de Matadepera es conscienciï i adopti hàbits més sostenibles: fer un consum més responsable, disminuir el consum de plàstics, tenir en compte la petjada ecològica d’allò que mengen, consumir de proximitat, etc.”, explica Santi Sabaté. I afegeix que “estem més preparats del que ens imaginem per canviar els nostres hàbits: si ja ens vam conscienciar que no es podia fumar en llocs públics per la salut dels qui ens envoltaven, també serem capaços de canviar comportaments si sabem que així frenem el canvi climàtic el qual afectarà la salut de tot el planeta”.

El monestir de Sant Llorenç del Munt, situat al terme municipal de Matadepera i al cim de la Mola, cada vegada és més car de veure nevat. En aquest cas, l’autor la va fer un 9 de gener de 2010. Autor: SBA73 (CC BY-SA 2.0)

Un cicle de diàlegs sobre canvi climàtic

Per abordar les diferents dimensions del canvi climàtic, i compartir-los amb la gent del poble, s’estan realitzant els diàlegs de Matadesphera, un cicle que s’està desenvolupant des de la festa major d’estiu (a començaments de setembre) fins a la festa major d’hivern (a finals de gener). Es tracta de vuit diàlegs, que toquen temes transversals i variats relacionats amb el canvi climàtic, i que volen posar llum a les següents preguntes:

Pot atenuar l’economia circular i el reciclatge el canvi climàtic? Quins són els reptes del canvi climàtic per a la salut? Quins són els efectes de la producció i el consum d’aliments en el canvi climàtic, i del canvi climàtic en la producció d’aliments? Com la producció i ús de l’energia contribueix al canvi climàtic? I quins canvis hem d’impulsar? Què es proposa i es fa pel canvi climàtic des de la política? Com es comunica el canvi climàtic als mitjans? Com el canvi climàtic condiciona la disponibilitat d’aigua? Com el canvi climàtic afecta la gestió forestal i els incendis?

Tots aquests diàlegs compten amb la participacióde gent experta especialista en els temes, i la gent del poble.

Dels joves a la gent gran, passant per la musica, l’esport i el teatre

Conferències el dia de la Ciència, propostes educatives i la informació més candent seran la base d’un conjunt de propostes que afloraran de la mateix inquietud de l’alumnat i el professorat. “Però no ens volem quedar només amb la gent jove”, comenta Santi Sabaté. “Encara falta temps per a que el jovent ocupi els llocs de responsabilitat, i comenci a gestionar i decidir. Per això hem d’involucrar la gent gran, la gent que avui ja està decidint, perquè el que fem des d’avui mateix per fer front al canvi climàtic serà molt important pel nostre futur i especialment pel dels i les nostres joves”. En aquest sentit, el projecte ha aconseguit implicar les principals entitats del poble: la Germandat de Sant Sebastià de Matadepera, el grup de teatre, grup d’art, voluntaris i voluntàries de la gent gran, l’Associació de Defensa Forestal, els bombers, l’escola de música, la banda i varis músics del poble, i els que en aquest procés s’hi puguin anar afegint. Tothom proposarà accions pròpies que es presentaran a la festa final de cicle el 26 de gener de 2019. Santi Sabaté comenta: “serà el moment de compartir. Per avançar davant dels reptes del canvi climàtic cal mobilitzar totes les dimensions possibles d’un poble, hem d’arribar a tots els racons possibles i sintonitzar-nos per generar accions comunes, pel be comú de totes les persones.”

Així doncs, Matadepera se suma al missatge, barreja d’esperança i d’alarma, que ha llençat l’IPCC aquesta setmana i fa un pas endavant per fer possible el repte de frenar l’escalfament del planeta. Podeu seguir les activitats de Matadesphera als següents canals: