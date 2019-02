Els valors que mesuren la contaminació atmosfèrica es troben tots ells per sota dels límits establerts per la llei, segons les dades registrades tant en les dues darreres setmanes com durant la mitjana del darrer any. Una nova unitat mòbil per mesurar la contaminació romandrà a la plaça del Treball fins al febrer, a petició de la Paeria, per complementar les dades de què disposa l’estació fixa ubicada al carrer Bisbe Irurita.