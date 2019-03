Algunes de les dades més preocupants d'aquest nou són, per exemple, que les temperatures de l'aire a l'Àrtic durant el 2018 van ser les segones més altes de què es té constància, que el gel marí va cobrir la segona superfície més reduïda que s'ha registrat mai -la més reduïda en el cas del mar de Bering- i que, a causa d'un inici prematur de la fusió del gel al mateix mar de Bering, el plancton va florir més aviat del què es pensava. A més d'aquestes dades i de la capa de neu, la verdor de la tundra i la fusió de la capa de gel de Grenlàndia, l'informe també recull seguiments de canvis mediambientals importants, com ara la caiguda sostinguda de la població d'una de les espècies més reconegudes de l'Àrtic -el caribú- o l'expansió cap al nord d'algues tòxiques i l'arribada a l'Àrtic dels microplàstics, que hi són transportats pels corrents oceànics des d'altres parts del món.

A l'Àrtic, però, la NOAA (les seves sigles en anglès) també participa en altres projectes, com ara el control directe de les condicions de la regió, investigació en tecnologies innovadores... per exemple, amb l'objectiu d'aconseguir més informació i d'una manera més eficient, s'estan desenvolupant sensors automàtics, ràpids i resistents a les temperatures del nord del planeta. A més, però, la NOAA també té satèl·lits que sobrevolen l'Àrtic 28 vegades al dia recollint informació per a les previsions meteorològiques, la indústria de la pesca i els navegants en general.