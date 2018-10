Els destinataris de la nova línia de finançament, denominada “ICF EcoVerda”, són tant empreses i entitats privades com públiques. L’import dels préstecs oscil·larà entre els 500.000 euros i 2,5 milions d’euros per privats i entre 2,5 milions i 10 milions per públics. En tots dos casos, es podrà finançar el 100% dels projecte.

Pel que fa al termini, els sol·licitants privats podran demanar el préstec a un màxim de 20 anys, i els públics, a 30, amb la possibilitat en tots dos casos d’un període de carència de fins a 2 anys.

La posada en marxa d’aquesta línia és una mostra més del compromís de la Generalitat i l’ICF amb la transició cap a un nou model econòmic on el reaprofitament de residus, l’estalvi energètic i la sostenibilitat en els processos productius passin a ser protagonistes. L’objectiu final, en la línia del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), és millorar el benestar social i l’equitat social, reduir riscos ambientals i la pressió sobre els sistemes naturals, i harmonitzar el desenvolupament econòmic i el consum eficient de recursos.