La bona acollida de la prova pilot de viatges a demanda en autobús, que la plataforma BusUp va dur a terme als polígons de Can Salvatella i Santiga de Barberà del Vallès, ha propiciat que aquest projecte s’implanti a set altres municipis catalans: Rubí, Granollers, Sant Cugat del Vallès, Polinyà, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda i Palau-solità i Plegamans. La prova, que es va realitzar entre el mes de maig i el juliol va rebre 403 peticions de rutes i els treballadors van comprar 175 abonaments per desplaçar-se fins els seus llocs de feina.

Des de la posada en marxa del servei es van iniciar 4 nous trajectes compartits entre Barcelona, Terrassa i Sabadell i els polígons industrials de Can Salvatella i Santiga, on actualment treballen 18.000 persones. La iniciativa també va resultar interessant per a les empreses i per exemple, Magneti Marelli (vinculada al grup Fiat) va cedir les seves 8 rutes per tal que els trajectes es poguessin compartir amb altres empreses del polígon. Fruit d’això, 24 empreses més es van mostrar interessades i el sistema de rutes compartides de BusUp ja s’està implantant a 20 nous polígons industrials de set altres pobles de Catalunya.

En resposta a una enquesta realitzada al finalitzar la prova, els usuaris van valorar BusUp amb un 8,55 sobre 10. L’enquesta va mostrar també que, abans d’implantar les rutes, el 70% dels usuaris utilitzaven regularment el cotxe per anar a la feina i que els factors més valorats a l’hora d’escollir el nou servei eren: la sostenibilitat, l’estalvi de temps, l’estalvi econòmic i la comoditat.

La plataforma online BusUp, que s’emmarca dins el projecte Catalonia SmartLAB de la Generalitat de Catalunya, pretén afavorir la mobilitat en zones aïllades i amb difícil accés en transport públic mitjançant la creació i compartició de rutes a mida, ja sigui per assistir a esdeveniments, anar a la feina o a l’escola. Els usuaris d’aquesta plataforma no només comparteixen la ruta sinó també les despeses de desplaçament.

BusUp va obtenir el segon premi de l’SmartCAT Challenge de Mobilitat de 2017 i es va presentar el 19 de març en un acte que va comptar amb la participació del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró i Ferrer i l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster Alay.