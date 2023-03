L’any passat, durant dos mesos i mig, la prova pilot va emprar un ramat format per 295 caps de bestiar, entre ells 135 ovelles, 80 cabres, 70 xais i 10 cabrits (una ovella va morir), i aquest va tornar a casa amb uns quants xais més nascuts durant el període de pastura a Collserola. Finalitzada la seva tasca, el bestiar va retornar al massís de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac.

Segons estableix el contracte de licitació fet públic per l’Ajuntament, el ramat serà de nou mixte, de cabres i ovelles, i estarà format per un mínim de 250 i un màxim de 400 exemplars, de races autòctones, com ara l’ovella ripollesa i la cabra blanca de Rasquera, que han demostrat adaptar-se molt bé a les característiques del terreny. Dos gossos d’atura ajudaran a gestionar els moviments del ramat.

La zona per la que pasturarà aquest bestiar, i que ajudaran a netejar de sotabosc, comprendrà unes 18 hectàrees dels barris d’Horta, Montbau i Sant Genís dels Agudells. L’any passat, ovelles i cabres van treballar durant dos mesos i mig en una superfície de 72,58 hectàrees, de les quals 31,19 van ser objecte d’un tractament de densitat alta, on, segons els experts, els resultats van ser iguals o millors que si s’hagués dut a terme un desbrossament realitzat amb eines mecàniques.

L’Ajuntament de Barcelona ha previst instal·lar els animals com l’any passat a un corral a l’antic camp de futbol de Can Notari, al Barri de la Font del Gos, equipat amb una tanca electrificada, un dipòsit d’aigua per als abeuradors i una caseta magatzem per als pastors. L’import del contracte de licitació serà de 26.000 euros, amb la possibilitat de prorrogar-lo un any més. Es tracta d’un cost similar al de l’ús de procediments mecànics que es venia desenvolupant amb anterioritat, però els tècnics creuen que aquest cost es podrà reduir fins a un 50% a mig termini.

El pastoreig és una pràctica habitual al Parc de Collserola, on hi ha ramats de certes dimensions als municipis de Montcada i Reixac, el Papiol i Sant Feliu de Llobregat. En el cas de Barcelona, les ordenances municipals prohibeixen la presència de ramats al terme municipal però en aquest cas s’autoritza la seva presència perquè la seva funció no és la producció de carn o llet sinó la prevenció d’incendis forestals.

D’altra banda, i a proposta de l’associació Alimentem Collserola, un grup d’onze ases està contribuint també des de l’any passat a la neteja i prevenció d’incendis a Collserola dins del projecte Alimentem Collserola! Promoció de la Transició Agroecològica a Collserola, impulsat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i els Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Cerdanyola del Vallès, amb l’equip tècnic de la cooperativa Arran de terra, eines per la dinamització local agroecològica.