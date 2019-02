D’una banda, ha atorgat 100.000 euros als consells comarcals del Pla d’Urgell, Urgell, Garrigues i Noguera per a impulsar un nou centre de tractament de residus municipals per a la gestió conjunta de la fracció resta, i també la gestió del projecte i les obres dels centres de transferència necessaris per a optimitzar el transport de residus cap a aquest centre de tractament. Les noves infraestructures complementaran la planta existent a Tàrrega.

Aquest ajut també servirà per a l’anàlisi previ del nou centre de tractament de residus, la redacció del projecte tècnic corresponent, i la preparació de documentació per a la seva tramitació.

D’altra banda, ha resolt atorgar 100.000 euros al Consell comarcal de l’Alt Urgell, la Mancomunitat d’escombraries de l’Urgellet, la Mancomunitat intermunicipal per a la gestió de residus de l’alt Urgell Meridional per millorar la gestió dels residus municipals i desenvolupar infraestructures a la comarca. Concretament, es realitzarà l’anàlisi previ del nou centre de tractament de la fracció resta. També es redactarà un projecte tècnic per a l’ampliació del dipòsit controlat existent, i es prepararà la documentació necessària per a la seva tramitació.