Canvi de paradigma

Actualment, s'apliquen tractaments menys agressius, com l'endoteràpia en l'arbrat (es punxa el tronc amb el producte localitzat dins l'arbre, i s'evita així polvoritzar i provocar molèsties als usuaris), i s'han potenciat els tractaments biològics. Amb l'objectiu de millorar la resistència de la vegetació, es duen a terme tasques com els abobats o les millores estructurals del sòl i també s'utilitzen les restes de poda com a encoixinat del terreny. En el cas de les basses i els llacs s'han retirat els productes químics, com alguicides o clor, per aconseguir un correcte equilibri entre la vegetació i la fauna aquàtica, afavotint així la naturalització i la millora de la qualitat de l'aigua.



Aquest canvi de paradigma ha tingut uns resultats molt positius i molts avantatges per a la biodiversitat a les ciutats. Actualment, els parcs no només són espais amb baixa presència de productes químics, sinó que també s'hi ha detectat un augment d'espècies de fauna, algunes de protegides i altres que són clau en el control natural de plagues.



En la gràfica següent es pot apreciar com s'ha reduït dràsticament el nombre de tractaments en els darrers 7 anys, tot i l'augment, en més d'un 50%, de la superfície de parcs gestionats per l'AMB:

També es pot observar com s'han reduït els tractaments químics, que han passat de 894 a 166 (82%), en favor de l'augment dels tractaments biològics, menys nocius per a les persones i la fauna:

Avisos fitosanitaris

A banda de les mesures tècniques, una altra de les millores ha estat la informació a la ciutadania. Els tractaments fitosanitaris actuals i els realitzats en els mesos anteriors es poden consultar al web de l'AMB. Cada mes es publica la planificació per als 30 dies següents i també els tractaments puntuals que hi pugui haver amb 72 hores d'antelació.



Per facilitar la comunicació d'aquests tractaments, l'AMB disposa d'un butlletí de notificacions que informa dels tractaments mensuals i de les modificacions puntuals. Un servei d'avís que esdevé especialment útil per a les persones que pateixen sensibilitat química.