L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del regidor d’Energies Renovables i Canvi Climàtic, Roberto Jaramillo; la regidora d’Educació, Maria Oliver; i el regidor de Govern Interior, Sergi Campillo, ha participat en l’acte de lliurament dels resultats del Projecte Educatiu 50/50 València Canvia pel Clima, sobre hàbits d’estalvi i eficiència energètica en col·legis públics de València, promogut des de la Unió Europea. «Esta primera edició permet que la meitat de l’estalvi, revertisca en inversions a les escoles i a iniciatives de millora de l’eficiència energètica», ha comunicat l’alcalde.

Este projecte ha servit d’experiència pilot per millorar i reduir el consum d’aigua i electricitat a 5 escoles públiques de la ciutat mitjançant un canvi d’hàbits, amb el qual entre els centres que han participat s’ha aconseguit estalviar un 18,07%. Els col·legis que han treballat en este projecte han sigut el col·legi Lluís Vives, López Rosat, Santiago Calatrava, Sant Isidre i Cervantes. Ribó ha explicat que estes mesures ajuden a «reduir els gasos de l’efecte d’hivernacle i millorar el rendiment, és una forma eficaç de treballar pel nostre futur, per cuidar i conservar el que tenim», també s’ha dirigit als cinc col·legis per a comunicar-los que han aconseguit «excel•lents resultats».

D’altra banda, Jaramillo ha qualificat els resultats de «impressionants» i ha comunicat que «l’any que ve s’ampliarà el nombre de col·legis a 10, ja que és necessària l’educació ambiental».

L’Ajuntament retornarà a cadascuna de les escoles l’estalvi generat: el 50% en beneficis econòmics per a invertir en les necessitats de l’escola, i l’altre 50% haurà d’anar destinat a reinvertir en noves accions que representen més estalvi. És per això, que la filosofia d’este projecte és establir un benefici directe per al col·lectiu de persones que fan un ús d’una instal·lació i que en moltes ocasions no perceben els costos associats al consum d’energia ni són beneficiaris dels possibles estalvis. Així mateix, és una eina per a motivar el canvi d’hàbits i modificar la percepció de la energia com una qüestió llunyana.

Per finalitzar l’acte, els xiquets i xiquetes representants de cada col·legi han explicat quines mesures han pres i com les han dutes a terme. Algunes d’elles han sigut apuntar cada mes els resultats, apagar els llums que no eren necessaris, etc.

Quant als resultats aconseguits en cada centre: el col·legi Santiago Calatrava comptava amb un import de partida de més de 42.000 i ha aconseguit un estalvi de 6.000 euros; el col·legi López Rosat comptava amb més de 26.000 euros i ha aconseguit un estalvi de més de 8.700 euros; Lluís Vives comptava amb 15.600 euros i ha aconseguit estalviar més de 1.400 euros; el col·legi de Sant Isidre va començar amb més de 15.200 euros i ha estalviat més de 5.500 euros i, finalment, el col·legi Cervantes tenia un import de partida de 34.200 euros i ha aconseguit estalviar més de 2.200 euros.