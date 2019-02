El regidor de Medi Ambient, Josep-Ramon Soldevila, va agrair el treball i l’esforç de totes les associacions de veïns i veïnes per treballar conjuntament per la promoció de les energies sostenibles i renovables.

Per la seva banda, el president de l’Associació de veïns i veïnes de l’Horta Vermella, Joan Pujols, va remarcar l’interès per tractar temes bàsics que afecten a la ciutadania des de totes les associacions i l’objectiu de voler consolidar la fira per poder tractar d’altres temes d’interès pel veïnatge.

Durant la Fira, la ciutadania participant va poder conèixer altres comercialitzadores de gas i electricitat menys contaminants i més sostenibles com alternativa de les grans companyies amb representants de quatre empreses energètiques: Catgas Energia, Som Energia, Electra Caldense i Respira Energia.

L’Ajuntament de Vic va oferir informació sobre els drets i va aconsellar per estalviar i reduir el cost de les energies. En aquesta mateixa línia, des d’Ecoserveis va oferir la ponència “Entendre la factura” i des de l’Agència Local de l’Energia d’Osona va parlar sobre “Estalvi Energètic”.

Podeu consultar drets i consells en aquest díptic.