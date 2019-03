El Comitè de Salvaguarda del Patrimoni Cultural de la Unesco ha explicat que la decisió es deu al fet que "els murs de pedra seca desenvolupen un paper essencial en la prevenció de corriments de terres, inundacions i allaus".

La construcció de pedra seca es realitza a través de l'apilament de pedres sense necessitat d'utilitzar altres materials de construcció, excepte la terra seca.

19.000 construccions a Catalunya

La pràctica ja s'havia portat a terme en diverses zones rurals de països com Croàcia, Xipre, França, Grècia i, fins i tot, en alguns punts d'Espanya. A Catalunya, hi ha gairebé 19.000 construccions de pedra seca i, sobretot, es troben en barraques, marges, cisternes, masos o pous.

A banda de Catalunya, la candidatura d'Espanya inclou fins a vuit comunitats autònomes més on aquest art hi predomina: Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Extremadura, Galícia i València.

Tal com ha explicat l'organització, aquest tipus de construcció no fa un mal ús del medi ambient i "és un exemple de relació equilibrada entre l'ésser humà i la naturalesa". A més, millora la biodiversitat i construeix condicions microclimàtiques propícies per al sector agrícola.

La introducció d'aquest art la van presentar vuit estats europeus, encapçalats per Xipre, i l'objectiu és protegir aquest patrimoni que prové del món de la pagesia.