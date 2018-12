Proposada per Polònia, la declaració de “Katowice Partnership for Electromobility” ha estat recolzada per més de 40 països dels cinc continents.



L'èxit de la iniciativa es demostra pel fet que entre els signants hi ha països en desenvolupament (Xina, Egipte, Indonèsia) i països desenvolupats (Alemanya, Gran Bretanya, França, Japó i Canadà). Gràcies a l'adhesió de l'Índia a la iniciativa, l'Associació uneix gairebé la meitat de la població mundial.



Katowice Partnership for Electromobility - una iniciativa conjunta de Polònia i Gran Bretanya anunciada dimarts passat, està orientada al desenvolupament del transport elèctric. La iniciativa es va presentar durant una conferència de premsa del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, el primer ministre Mateusz Morawiecki i el president Michał Kurtyka, de la COP24.



L'associació pretén reunir països, regions, ciutats, institucions, organitzacions no governamentals i empreses que treballen en el desenvolupament de l'electromobilitat. La manera d'aconseguir aquesta tasca és a través de la cooperació internacional i l'intercanvi d'experiències en aquest camp. En aquest cas, es donarà especial importància al suport a la recerca i al desenvolupament en tecnologies relacionades amb l'electromobilitat; per a la construcció d'infraestructures per a vehicles elèctrics; creant un sistema d'incentius per als compradors de vehicles, fixant objectius relacionats amb flotes elèctriques i adquisicions públiques. El nou fons d'electromobilitat, creat per Polònia juntament amb el Banc Mundial en el marc del Fons Fiduciari de Mobilitat i Logística (Fundusz Powierniczy Mobilności I Logistyki), serà una eina important per assolir aquest objectiu (MOLO).





La iniciativa polonès-britànica va despertar un gran interès. En pocs dies, més de 40 països de cinc continents, 1500 ciutats i regions, 1200 empreses de tot el món i les institucions globals més grans, com ara l'Agència Internacional de l'Energia i el Banc Mundial, s'han sumat a ella. Això significa que la meitat de la població mundial està ara al seu abast. L'atractiu d'aquesta idea també està demostrat pel fet que entre els signants de Katowice Partnership, hi ha els dos països on la indústria de l'automòbil és la més avançada, com ara Japó, Alemanya, Corea i Regne Unit, així com aquells en que el creixement més ràpid del nombre de vehicles tindrà lloc en les properes dècades, a saber, Índia, Egipte, Indonèsia i Mèxic.



"La nostra associació fa de l'electromobilitat una part permanent de la política climàtica mundial. Gràcies als esforços de la Presidència polonesa de la COP24 i la diplomàcia, vam aconseguir reunir els majors agents mundials que seran els nostres convidats en el Fòrum anual d'Electromobilitat. El primer d'ells tindrà lloc a Polònia a la tardor de 2019 ", va dir el president de la COP24 Michał Kurtyka.



Katowice Partnership for Electromobility serà, per tant, una eina que, gràcies a la facilitació de la cooperació internacional, contribuirà al desenvolupament del sector del transport elèctric a tot el món.