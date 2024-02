La justícia ecosocial a debat

Gairebé mig miler de persones han assistit al III Congrés Nacional d’Educació Ambiental (CNEA), que ha tingut lloc a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, coincidint amb el Dia Mundial de l’Educació Ambiental. El Congrés, que en aquesta tercera edició ha assolit una xifra rècord de participants i comunicacions, reuneix tots els agents implicats en l’educació ambiental en el territori català. Durant tres dies, i a través de diverses sessions, taules rodones i ponències, els participants ha pres el pols a l’educació ambiental com a eina clau per construir comunitats més capacitades per avançar cap a la justícia ecosocial.

La jornada central del 26 de gener, ha comptat amb la portaveu d’Ecologistes en Acció, Charo Morán; la investigadora a l'Escola de Cultura de Pau de la UAB, Cécile Barbeito; i l’ambientòleg i col·laborador de Jornal.cat, Andreu Escrivà; durant la sessió inaugural ‘Construint comunitats cap a la justícia ecosocial’, dinamitzada per la periodista Eli Carnicer.

Els tres ponents han coincidit en la idea de transmetre missatges positius que emocionin i generin sentiment de comunitat. Concretament, Barbeito ha assegurat que per fer que el missatge arribi “cal remoure i donar exemples propers factibles per demostrar que les nostres accions són útils”. Per això, “cal combinar accions i discursos radicals però també accions per a tots els públics. Per reclutar el màxim de gent possible”.

Per la seva banda, Arnau Escrivà ha destacat que “és necessari tenir temps per agafar la batalla pel clima. Si arribem a casa després d’un dia llarg a la feina, no tenim esma per lluitar contra el canvi climàtic”. “Cal agafar les utopies per inspirar-nos, no per caure en derrotismes”, ha sentenciat.

Per a Charo Morán és fonamental el paper de les educadores que és sembrar, “el futur no està escrit, però si no fem res, el fracàs està assegurat”. Per això ha assegurat que és més fàcil que actuem quan sabem la dimensió del problema, “la gent informada i amb coneixement sí pot actuar”.

Charo Morán: 'Les majories sociales han de participar en les decisions globals'. 'L'ecofeminisme pot ajudar a fer vessar el got' @AndreuEscriva 'No es pot parlar de justicia social sense parlar de justicia ecològica' 'Cal creure en utopies que tenim a l’abast per inspirar-nos' pic.twitter.com/mkcNMU77Lq — Congrés Nacional d’Educació Ambiental (@cnea_cat) January 26, 2024

Posteriorment, la segona sessió del dia ha comptat amb els ponents Jordi Priu (MMM), Raquel Díaz (Espigoladors), Sergi Sánchez-Osorio (EdserLabs i Comunitat Energètica Esplugues) i David de los Santos (Provital) que han debatut sobre ‘Educació ambiental i món econòmic’.

Des de l’organització asseguren que “el repte és compartit; és gran i és desafiant”. Per a Elisenda Rialt Campalans, coordinadora de l’àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, “és evident la crisi climàtica que estem vivint i que representa una crisi de salut. Això ens porta a construir col·lectivament discursos i treball cap al lema del mateix congrés”. Per aquest motiu, el congrés treballa amb un full de ruta conjunt entre administracions, centres de recerca, entitats ambientals cap a una direcció comuna. “És important aquesta visió d’optimisme per seguir treballant per la justícia ecosocial”, ha conclòs.

El Congrés d’Educació Ambiental que aquest any celebra la tercera edició està organitzat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Societat Catalana d’Educació Ambiental, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Vic, la Universitat Ramon Llull-Blanquerna, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya. El Congrés és la constatació de l’aliança indispensable de voluntats polítiques i complicitats cíviques necessàries per posar l’educació ambiental al centre de les solucions per a un futur més sostenible i just per a tothom.