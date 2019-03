Durant la trobada, la cap de l’Oficina Tècnica del Pacte d’Alcaldes, Lucie Blondel, i la representant de la Direcció General de l’Energia de la Comissió Europea, Joanna Ziecina, han felicitat la Diputació «pel seu compromís polític i, sobretot, per la tasca d’impuls dels programes necessaris per assolir els objectius marcats en l’Agenda 2030, pel que fa a l’eficiència energètica i a la reducció d’emissions».

En aquest sentit, el president Marc Castells ha assegurat que «és important per a la Diputació ser en aquest organisme, que ens permet incidir directament en els recursos i en el finançament perquè els Objectius de Desenvolupament Sostenible siguin una realitat als nostres municipis». Castells ha explicat que, en aquesta línia, «hem potenciat la connexió dels 311 municipis pels quals treballem, en una regió metropolitana de cinc milions i mig d’habitants, mitjançant una estratègia smart»; a més de recordar que «totes les nostres polítiques estan marcades per la sostenibilitat i la integració social».

Per aquest motiu, ha destacat Castells, «hem potenciat l’ús de la biomassa i l’energia solar en els equipaments municipals i hem augmentat la flota dels vehicles elèctrics utilitzats pels nostres equips professionals», així com «la millora de l’eficiència energètica en llars de persones i famílies en situació de pobresa energètica, que hem fet possible en els darrers dos anys mitjançant un programa d’auditories i intervenció».

Una dècada de lluita contra el canvi climàtic

L’any 2008 la Unió Europea va impulsar el Pacte d’Alcaldes per l’energia sostenible local, per canalitzar i reconèixer la participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic. La Diputació de Barcelona va ser la primera administració supramunicipal que hi va formar part i ha promogut que 246 municipis de la demarcació, que representen el 98% de la població, s’hi hagin adherit.

L’any passat va néixer el Pacte d’Alcaldes Global pel Clima i l’Energia com a resposta a la necessitat de fer un salt d’escala tant a nivell conceptual com territorial (abans es limitava a Europa), amb l’aposta pel canvi climàtic com un element central de la seva estratègia.

Fa un any també va tenir lloc la creació de l’European Covenant of Mayors Board, el Comitè Europeu del Pacte d’Alcaldes, del qual la Diputació de Barcelona també és membre, com a reconeixement del paper de lideratge en el naixement i creixement d’aquest organisme.

La Diputació de Barcelona també forma part de l’Aliança del Clima, una associació de més de 1.600 governs locals europeus que té, com a principals objectius, la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle i la justícia climàtica.