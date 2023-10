Així ho han anunciat la vicepresidenta tercera de la Diputació de Barcelona, Candela López, i el diputat d’Acció Climàtica i Transició Energètica, Marc Serra, després de visitar, amb l’alcalde d’El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler; la Casa de l’Energia, un espai pioner d’assessorament energètic, ubicada al Prat. Durant la visita, s'ha presentat la nova Oficina d’Impuls de Comunitats Energètiques de la Diputació de Barcelona, un servei que acompanyarà els ens locals de la província en tot el procés de creació de noves comunitats energètiques.

«Un eix central de les polítiques de la Diputació de Barcelona és el foment de les energies renovables en un procés de transició energètica que és imparable. Som l’administració que més està invertint en el desplegament d’energies renovables. En aquesta línia va el naixement d’aquesta oficina per impulsar la creació de les comunitats energètiques», ha subratllat Candela López. «Com a govern de la Diputació de Barcelona ens hem marcat l’objectiu de ser referents en les polítiques de transició energètica, de protecció del medi natural i de lluita contra el canvi climàtic, tal com també ho és el Prat i el seu govern municipal», ha continuat.

Nova Oficina d'Impuls de #ComunitatsEnergètiques

La nova oficina informarà els ajuntaments sobre els ajuts econòmics disponibles, els donarà suport en la presentació de sol·licituds i els assessorarà en la redacció d’ordenances. També, facilitarà als ens locals recursos informatius i formatius perquè els veïns i veïnes coneguin què són les comunitats energètiques, el benefici local que comporten i el paper de la ciutadania en la transició cap a la descarbonització energètica. El projecte planeja l’assessorament a un centenar de centres educatius de la província i un catàleg de tallers, recursos, seminaris tècnics i cursos de formació.

L’Oficina d’Impuls de Comunitats Energètiques de la Diputació de Barcelona compta amb un pressupost d'1.365.000 euros, dels quals 498.225 euros són subvencionats per l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE) del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. L’ajut econòmic forma part de la primera convocatòria del programa d’ajudes a oficines de transformació comunitària per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a l’execució dels fons Next Generation EU.

La nova oficina disposa de l’experiència tècnica, en l'àmbit de les comunitats energètiques de la Diputació de Barcelona, que aportarà prop d’un milió d’euros al projecte. L’OICE establirà mecanismes de cooperació amb les agències locals d'energia, les oficines energètiques municipals i comarcals, i també amb les noves OICE desplegades al territori a través d’un espai de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. La nova OICE crearà un equip que acompanyarà els ajuntaments durant tot el procés de constitució d’una comunitat energètica, amb un servei de consultoria tècnica, administrativa, jurídica, econòmica, comunicativa i social, orientació sobre ajudes disponibles, suport en la presentació de sol·licituds i assessorament per a la redacció d’ordenances.

En aquest assessorament cal afegir un component essencial de comunicació i de participació ciutadana, que serà desenvolupat per personal específic. En particular, es duran a terme accions de difusió de les comunitats energètiques orientades a la ciutadania i un catàleg de tallers i recursos. Es farà assessorament a un centenar de comunitats educatives i s’organitzaran seminaris tècnics i cursos de formació. També està previst fer difusió de projectes innovadors i incipients, per tal de fer cristal·litzar un grup motor i ampliar la comunitat de persones implicades. En aquest sentit, cal considerar que les comunitats energètiques són una iniciativa de transformació del model energètic i un instrument d'apoderament ciutadà en el procés de descarbonització de l'economia.

Finalment, un altre dels objectius del projecte és el de garantir la seva replicabilitat, i es documentaran almenys 300 casos d'èxit per tal de fomentar el treball en xarxa, el coneixement i el creixement de les comunitats energètiques en tot el territori. Està previst que el període d’execució del projecte s’estengui fins al setembre de 2025.

La previsió és que amb aquest programa, que es desenvoluparà fins al setembre de 2025, es realitzin 1.400 accions d’assessoria als ens locals, es creïn una cinquantena de comunitats energètiques i es doni suport, de manera indirecta, a 450.000 habitants de la província.

Foto: Marc Serra, Lluís Mijoler i Candela López. Font: Diputació de Barcelona

La ciutadania, al centre de la transformació energètica

«Les comunitats energètiques han de ser una de les columnes vertebrals de la transició energètica, per la seva aportació en quilowatts, per la seva proximitat, però sobretot perquè seran peça clau per a la democratització de l'energia», ha destacat Marc Serra. «L'emergència climàtica ens obliga a un canvi de model urgent i profund. El nostre compromís és acompanyar aquest canvi des de totes els vessants possibles», ha afegit el diputat d’Acció Climàtica i Transició Energètica.

Durant la visita, Candela López i Marc Serra, acompanyats de l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, i del director d’Acció Ambiental i Energia al Prat de Llobregat, Joan Herrera, han conegut de primera mà projectes pioners en matèria de transició energètica, reproduïbles en altres municipis del territori, com l’Energia del Prat −una comunitat energètica local impulsada des de l’Ajuntament i que agrupa empreses, entitats i ciutadania del Prat amb la voluntat d’esdevenir una de les comunitats d’aquest tipus més grans de l’Estat−, i la Casa de l’Energia −un espai d’assessorament energètic dirigit al veïnat, comerços i llars de la ciutat−.

En aquest sentit, Lluís Mijoler ha destacat que «El Prat ha estat sempre una ciutat referent en sostenibilitat i ens els darrers anys estem assentant les bases perquè el Prat del futur sigui també un referent de la transició ecològica justa. En aquest sentit, hem impulsat dues iniciatives pioneres al país: la Casa de l'Energia, un espai d'assessorament energètic, que ja ha ajudat milers de llars i comerços de la ciutat a abaratir les seves factures, i l'Energia del Prat una comunitat energètica que amb lideratge municipal suma agents de tota la ciutat per compartir amb llars i comerços l'energia neta, local i econòmica que generem a les teulades de la nostra ciutat».

Un altre dels projectes que impulsarà el Prat de Llobregat és la instal·lació d’una gran pèrgola fotovoltaica per a la comunitat energètica local i per a l’empresa Aigües del Prat, que compta amb una subvenció d’1,5 milions d’euros del projecte Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona.