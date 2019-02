En la reunió es va informar de les diferents actuacions realitzades per la Diputació de Barcelona, orientades a millorar la seguretat dels visitants i treballadors, en un entorn molt vulnerable als efectes climatològics i meteorològics i amb afectacions rellevants a causa dels temporals d’aquest any. Així, totes les intervencions han de contribuir a millorar la integració del conjunt en el medi natural i, també, a preservar i revitalitzar el conjunt patrimonial, tant l’històric com també el geològic i natural.

Impacte ambiental i consolidació de talussos

Entre els projectes en curs hi ha actuacions per estabilitzar talussos i evitar la caiguda de pedres en les cingleres que envolten l’espai, especialment des de l’entrada al recinte pel Pas de la Foradada fins al salt del Tenes. La Diputació de Barcelona també treballa en la total renovació dels sistemes d’il·luminació exterior del recinte- amb substitució de lluminàries i cablejats exteriors per sistemes integrats en l’espai- i en la renovació dels 1.500 metres de baranes de tot el circuit, així com del conjunts d’instal·lacions i serveis dels diferents edificis.

Pel fet que el conjunt de Sant Miquel del Fai es troba dins el PEIN dels Cingles de Bertí, s’ha hagut de realitzar un estudi d’impacte ambiental de totes les actuacions, amb limitacions en determinades actuacions, que només es poden realitzar entre els mesos de setembre i febrer.

També s’ha realitzat un estudi geològic i arqueològic del conjunt de les coves, així com estudis de flora i fauna i de gestió forestals de les 70 hectàrees de la finca, i que comporten la neteja i gestió forestal del conjunt.

Un espai de lleure i de divulgació històrica i científica

Pel que fa a les línies estratègiques d’actuació, el Pla d’usos contempla l’ordenació dels espais que componen el conjunt; integrat pel patrimonial cultural i també el natural, que inclou àmbits com la geologia, l’aigua i la biodiversitat, definits com elements característics de Sant Miquel del Fai. L’objectiu és fomentar la seva qualitat educativa i divulgativa adreçada a tot tipus de públics, ja sigui escolar o familiar, com l’especialitzat i internacional.

El Pla actua en diferents àmbits dels espais. Per una part la zona forestal, amb una proposta de gestió activa de les masses forestals i la biodiversitat, tant per a la prevenció d’incendis com també per una finalitat científica i demostrativa. I, de l’altra, les àrees d’accés i serveis, com el condicionament de l’aparcament i l’espai de benvinguda o l’adequació dels accessos per a persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa als espais patrimonials històrics i naturals, el Pla aposta per l’eliminació d’alguns dels elements constructius i per la seva naturalització, així com per l’adequació de les sales i espais per a la seva correcta legalització i ús.

El Pla també aposta per la promoció de la Casa del Priorat per a exposicions permanents vinculades a l’espai històric i natural, i una sala com espai polivalent per a l’organització d’activitats per part dels ajuntaments i les entitats dels municipis propers. En aquesta línia, el Pla proposa un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya pel funcionament com a Centre d’Interpretació de l’EIN Cingles de Bertí, així com convenis amb els ajuntaments i els consells comarcals per al funcionament de l’equipament.

Previsió d’obertura

El Pla d’usos i el conjunt d’actuacions que la Diputació de Barcelona realitza en aquest espai, els va presentar aquest 20 de novembre el diputat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Jordi Martí, en un acte celebrat al mateix recinte de Sant Miquel del Fai. Hi van assistir els alcaldes de Sant Feliu de Codines, Pere Pladevall; el de Bigues i Riells, Joan Galiano; l’alcaldessa de Sant Quirze Safaja i vicepresidenta del Consell Comarcal del Moianès, Anna Guixà; el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, David Ricard, i representants dels delegats territorials de la Generalitat a Barcelona i la Catalunya Central.

Durant la trobada, el diputat Jordi Martí va destacar que des que la Diputació de Barcelona va adquirir la finca l’any passat «hem posat mans a l’obra en la redacció d’informes i en elaboració de dictàmens i estudis per posar en ordre el conjunt de les actuacions a realitzar». En aquesta línia, el diputat Jordi Martí va destacar que «s’està treballant amb els ajuntaments per les llicencies d’obres, però amb l’agreujant que en els dos darrers mesos hem tingut uns efectes a causa de l’elevada pluviositat en aquesta zona, amb problemes d’inundacions i despreniments de pedres que han afectat canalitzacions de subministraments i també aixecaments de camins». Martí va ressaltar que «hem hagut d’actuar amb una certa emergència per tal que els futurs treballs es puguin dur a terme amb garanties de seguretat».

Martí també va assenyalar que la complexitat de les actuacions i dels corresponents informes mediambientals han afectat al calendari de previsió d’obertura, i que ara s’hi han sumat els desperfectes que les pluges han ocasionat al recinte, inclòs en la Xarxa Natura 2000 i a cavall de les comarques del Vallès Oriental i el Moianès. Per això, va dir Martí, «no volem precipitar-nos a l’hora de marcar un termini d’obertura per fases. No és prudent ni seria correcte fer-ho».