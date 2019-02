L'Agenda Urbana té com a objectiu assolir un model de desenvolupament urbà que sigui sostenible des de tres dimensions, com són la social, l’ambiental i l’econòmica, i com un pas decisiu per al desenvolupament sostenible de maneta integrada i coordinada a tots nivells, regional, nacional, subnacional i local. En aquesta línia, l’Agenda Urbana de Catalunya demana el compromís de tots els actors i agents que, d’una manera o altra, influeixen amb les seves decisions en la ciutat i el territori, i en conseqüència, a partir d’un procés integrador, coordinat i cohesionat entre tots ells.

A la constitució de l’Assemblea Urbana, celebrada al Palau de la Generalitat, hi ha participat el president, Marc Castells, en un acte en el que hi han assistit el president de la Generalitat, Quim Torra, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Marc Calvet, la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, així com representants d’entitats municipalistes, sindicals, del tercer sector, universitàries i de la confederació de veïns de Catalunya .

El president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, ha intervingut en la sessió en representació de les diputacions, per situar el municipalisme a primera línia de l’impuls de l’agenda global. En la seva intervenció Castells ha dit: "Avui reprenen els nostres compromisos amb la sostenibilitat en el desenvolupament del país i que ja vam manifestar a la cimera de Quito. Ho fem amb una tasca al llarg d’aquests anys, posant com exemple projectes com el de les Vies Blaves, amb el que farem 300 km de camins i senders al llarg dels rius Llobregat, Cardener i Anoia, amb el que volem posar en valor el nostres patrimoni natural i arquitectònic per generar projectes que aportin progrés i sostenibilitat en la nostra societat. Aquest es un exemple del que les quatre diputacions podem oferir, ja que l’Agenda Urbana no es una simple declaració de principis, sinó una guia d’objectius i estratègies que estem omplint amb accions concretes que multiplicarem per tot el país".

Entre les accions de l’Agenda Urbana de Catalunya hi ha la defensa del dret a la ciutat, entès com aquell que garanteix els drets i les oportunitats per a tothom, que assegura la justícia social, la inclusió i les condicions de vida dignes i d’accés a serveis bàsic com són l’habitatge, l’aigua, el sanejament, l’energia i el transport. En aquesta línia, els nuclis urbans i els àmbits rurals han de vetllar per la salut, el benestar i la prosperitat dels seus ciutadans, així com garantir entorns de qualitat, vertebrar-se amb els seus territoris i ser ben governats.