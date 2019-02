Un total de 354 persones van morir l’any passat a Barcelona per causes relacionades amb un excés de partícules contaminants PM2,5 (les procedents dels vehicles dièsel a la ciutat). És a dir, per mala qualitat de l’aire. Segons l’informe 'La salut a Barcelona 2017', presentat aquest dimarts per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (Aspb), entre el 2010 i el 2017 hi va haver una mitjana de 424 morts anuals per excés de partícules. Aquestes xifres referents a la mortalitat per causes atmosfèriques són noves i es poden conèixer gràcies al nou Sistema de Vigilància de l’Impacte sobre la Salut de la Contaminació de l’aire a Barcelona (Viscab), impulsat per l’Aspb i pioner a Espanya.