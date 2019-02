Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a Espanya, va posar en marxa, per tercer any consecutiu, aquesta campanya anomenada «Recicla vidre per elles». L’objectiu d’aquesta iniciativa era sumar-se a la causa solidària d'ajuda contra el càncer de mama, de manera que cada quilo de vidre recollit es convertirà en un euro que es destinarà a la Fundació Sandra Ibarra de Solidaritat Enfront del càncer.

Segons les darreres dades relacionades amb el reciclatge, els tarragonins van reciclar 2.307 tones de vidre, la qual cosa suposa que cada habitant va reciclar una mitjana de 17,5 kg. Tarragona se situa en una mitjana de 164 habitants per contenidor, amb un total de 803 iglús per als residus d’envasos de vidre instal·lats.