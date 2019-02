S'han portat a terme 4 actuacions principals: plantacions de dunes, neteja de vegetació invasora, recreació del rescat d'un dofí i detecció de microplàstics:

Plantacions de dunes. Les platges de Castelldefels, Sant Adrià de Besòs i Gavà han acollit la plantació d'un total de 875 exemplars de borró, una espècie vegetal que potencia la formació de dunes híbrides. Aquests escuts naturals de vegetació són imprescindibles per protegir les platges dels temporals i alhora, per naturalitzar aquests espais oberts freqüentats per més de 10 milions d'usuaris l'any.

Neteja de vegetació invasora. S'ha portat a terme a la platja de la Murtra de Viladecans, amb l'objectiu de retirar espècies que no pertanyen a la biodiversitat natural d'aquest ecosistema i preservar la vegetació autòctona.

Recreació del rescat d'un dofí. L'objectiu principal ha estat visualitzar el procés de rescat d'uns mamífers que pateixen molt la pressió humana sobre els ecosistemes marins . En aquest sentit, l'AMB té una gestió integral de les platges que preveu protocols com la retirada de meduses, arribada d'animals marins a la sorra o bé abalisaments de protecció per a espècies en perill d'extinció.

Detecció de microplàstics. Un total de 42 persones han participat a la platja dels Pescadors de Badalona i a l'Escola del Mar en aquesta activitat de ciència ciutadana. Els participants han contribuït en la generació de coneixement sobre la quantitat de plàstic a les platges que servirà per a un estudi científic en el marc del projecte Plàstics 0. A més, a Barcelona s'ha fet el Laboratori de la Platja on també s'ha tractat la detecció de microplàstics. Aquests residus representen un problema ambiental de primer ordre a les platges del mediterrani i impliquen una amenaça real per la biodiversitat

Finalment, cal comentar l'activitat "La platja dels teus somnis a Montgat", on els participants han fet una taula de diàleg per evidenciar i detectar els problemes més importants que afecten aquesta zona del litoral metropolità nord. La neteja de les platges, l'existència de lavabos públics, la presència de gats a l'espigó o el problema dels plàstics han estat les aportacions centrals dels tallers. Tots aquests resultats de participació ciutadana es faran arribar als responsables de la gestió integral de l'AMB.



La jornada , que s'emmarca en el 12è cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans, ha estat organitzada per l'AMB, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona i els ajuntaments dels 8 municipis metropolitans del litoral



Els organitzadors i les entitats col·laboradores fan una valoració molt positiva de l'afluència de públic i els assistents han puntuat amb bona nota les diferents activitats realitzades.