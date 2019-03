Ferm compromís de les ciutats contra el canvi climàtic

Arrenca a Katowice (Polònia) la COP24 Conferència sobre Canvi Climàtic, que s'allargarà fins al 14 de desembre. Les COP són reunions que es fan anualment des del 1995. Aquí es prenen les decisions necessàries per implementar l'acord de les Nacions Unides sobre canvi climàtic. La reunió de Katowice presenta característiques particulars, tant per les dades més recents sobre el canvi climàtic com per la necessitat de prendre decisions concretes i urgents i per la situació geopolítica.