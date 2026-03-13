La Diputació de Barcelona ha detectat 700 fuites d’aigua a les xarxes municipals d’abastament entre els anys 2024 i 2025, després d’inspeccionar 2.000 quilòmetres de canonades en 102 municipis de la demarcació. Un cop reparades, aquestes fuites permeten recuperar més de 3.000.000 m³ d’aigua cada any, una xifra que equival al consum anual d’aigua de tota la població del Berguedà o de ciutats com Vilafranca del Penedès o Igualada.
El vicepresident quart i diputat delegat d’Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic, Marc Castells, ha recalcat que “la sequera s’ha de combatre quan els pantans estan plens” i que la Diputació ha dut a terme aquesta campanya d’inspecció a “una xarxa molt envellida i que tenia pèrdues molt i molt grans”, assegurant que “per cada euro invertit en recuperem sis, és una feina ben feta”.
La campanya ha permès estalviar aigua que fins ara es perdia a la xarxa i que ara es recupera per garantir el subministrament a la ciutadania i reforçar la disponibilitat del recurs al territori. A més, la inversió -de 495.837,93 euros- que ha permès detectar les fuites genera un estalvi anual superior als 3 milions d’euros pels municipis, consolidant una millora estructural tant en l’eficiència hídrica com en la gestió econòmica del servei.
Combatre la sequera quan els pantans estan plens
El programa de detecció de fuites es va impulsar en el moment més exigent de la sequera, en què els municipis van haver de garantir el subministrament en una situació d’emergència climàtica. Els estudis previs ja mostraven que a l’impacte de la sequera i del canvi climàtic s’hi sumava l’envelliment de moltes xarxes locals, fet que evidenciava la necessitat d’una inversió sostinguda per disposar d’infraestructures més resilients. Els ajuntaments han fet un esforç continu per assegurar un servei essencial en un context advers, i el suport tècnic i econòmic de la Diputació ha reforçat aquesta tasca, especialment en municipis petits i mitjans.
Actualment, i amb una situació hidrològica molt més favorable, la Diputació manté i reforça aquesta línia de treball amb la voluntat d’anticipar el territori a possibles episodis futurs d’escassetat, reduint pèrdues i modernitzant infraestructures per a fer les xarxes d’abastament més eficients.
Un compromís estructural amb el cicle local de l’aigua
La campanya de detecció de fuites forma part del suport estructural que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis en tot el cicle local de l’aigua. Des de l’any 2000, la corporació elabora projectes i plans directors d’abastament i clavegueram, que faciliten als ajuntaments una gestió més eficient de l’aigua.
Aquest acompanyament tècnic es complementa amb ajuts econòmics per a campanyes de millora dels punts d’abocament i per a la redacció de plans integrals de sanejament, així com amb el Programa sectorial de millora de les xarxes d’abastament, dotat amb 100 milions d’euros entre 2024 i 2027.