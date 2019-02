L’evidència ha portat a les autoritats europees a canviar els cicles d’homologació pels nous WLTP i RDE que van entrar en vigor el passat mes de setembre. No obstant això, els distintius de la DGT, que es basen en aquesta homologació, segueixen vigents. Com a conseqüència, vehicles dièsel Euro 6 (matriculats a partir de 2015) es classifiquen com a C, poc contaminants, a pesar que les seves emissions reals són fins a 10 vegades superiors al permès.

Segons Ecologistes en Acció, aquesta situació facilita que es generi publicitat enganyosa, que afirma que aquests vehicles no són contaminants. També és un argument utilitzat en els concessionaris per continuar venent vehicles dièsel malgrat el cada vegada major rebuig per part dels consumidors.

D’altra banda, els distintius són l’eina que els ajuntaments tenen a la seva disposició per determinar els vehicles que poden accedir dins de les Zones de Baixes Emissions, com Madrid Central i la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit rondes de Barcelona, malgrat les grans fallades de disseny que presenten. La problemàtica ha estat àmpliament tractada en l’informe d’Ecologistes en Acció ‘Mentides vestides d’etiqueta’.

Per corregir aquestes greus deficiències, el grup parlamentari confederal Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea ha decidit presentar una Proposició No de Llei en aquest sentit, que serà estudiada en la Comissió de Seguretat Vial i Mobilitat Sostenible del Congrés dels Diputats dimarts vinent 20 de novembre.