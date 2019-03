Per tal de conèixer els principals reptes que ha d’afrontar aquest mode de transport, el Departament ha organitzat al llarg d’aquest 2018 un total de quatre jornades participatives, a les quals han assistit unes 400 persones. La darrera, dedicada a l’educació, la promoció, la governança i la bicilogística, ha tingut lloc aquest 13 de desembre.

La sessió del mes de març es va dedicar a debatre els aspectes jurídics de la bici a les ciutats, mentre que la jornada de setembre es va centrar en la mobilitat quotidiana en els teixits urbans. La tercera sessió, celebrada el mes de novembre, va recollir aportacions en relació al cicloturisme, l’economia i la seguretat viària.

Al llarg d’aquestes sessions, el contingut de les quals es pot trobar al web del Departament, s’han recollit els dèficits i les mancances a les què han de fer front usuaris de la bici, entitats i administracions i per les quals l’Estratègia haurà de proposar solucions.

Durant el primer trimestre de 2019 tindran lloc diverses sessions de treball amb agents implicats per acabar de definir les propostes que s’inclouran en l’Estratègia de la bicicleta.

Ús i impacte econòmic

A Catalunya, hi ha prop de 3 milions de persones usuàries de la bicicleta, segons es desprèn del Baròmetre de la Bicicleta del 2017. En els darrers anys, s’està produint un augment continu del nombre d’usos de la bicicleta i arribant a màxims històrics el nombre d’usos diaris.

La bicicleta capta pràcticament a parts iguals usuaris del transport públic com del vehicle privat (cotxe + moto). Així, el darrer any, més de 400.000 catalans han canviat el cotxe o la moto per la bicicleta per fer algun dels seus desplaçaments quotidians habituals.

El 62,5% dels que diuen utilitzar la bicicleta amb alguna freqüència la fan servir per a passeig, lleure o turisme. Més d’un 47%, per fer esport, i més d’un 38% utilitza la bici com a mitjà de transport en els seus desplaçaments quotidians.

El món de la bicicleta genera a Catalunya un impacte directe de 1.300 milions euros anuals, segons l’últim informe d’impacte econòmic del sector. L’estudi distingeix el sector del comerç i la indústria, el cicloturisme, l’esport i la inversió en infraestructures. La venda de bicicletes i components dona feina a 2.100 treballadors a Catalunya i suposa prop de 580 milions de volum de negoci a l’any.